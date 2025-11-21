Các lực lượng Quân khu 5 tiếp tục ứng cứu khẩn cấp vùng lũ ở Gia Lai

TPO - Các đơn vị, lực lượng của Quân khu 5 tiếp tục triển khai lực lượng ứng cứu, hỗ trợ người dân Gia Lai bị ngập sâu, phân phối hàng cứu trợ và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 21/11, Quân khu 5 cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu và Bộ Tham mưu, Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 đã triển khai lực lượng trên nhiều mũi ứng cứu khẩn cấp, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dùng xuồng, ca nô và nhiều phương tiện chuyên dụng tiếp cận các khu vực bị chia cắt ở khu vực An Nhơn Nam – Quy Nhơn Bắc (Gia Lai).

Lực lượng Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 ứng cứu vùng ngập lũ ở Gia Lai.

Theo đó, các lực lượng đã tiếp cận các vùng ngập trũng, đưa người dân đến nơi an toàn, đặc biệt ưu tiên người già, trẻ nhỏ và các hộ bị cô lập. Nhiều chuyến hàng cứu trợ như nước uống, lương thực, thực phẩm, áo phao được vận chuyển liên tục trong suốt đêm.

Theo dự báo, khu vực An Nhơn Nam – Quy Nhơn Bắc thời tiết xấu kéo dài khiến nước ở các vùng trũng vẫn chậm rút, có nguy cơ tái ngập còn hiện hữu. Khi mưa giảm và nước bắt đầu rút, các lực lượng nhanh chóng phối hợp với địa phương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà dân, trường học, thông tuyến các đoạn đường bị tắc nghẽn và hỗ trợ người dân khôi phục sinh hoạt.

Lực lượng Quân khu 5 hỗ trợ khắc phục hậu quả ngay sau khi nước rút xuống.

Quân khu 5 cho biết, đã yêu cầu các đơn vị, lực lượng duy trì quân số túc trực, sẵn sàng giúp nhân dân, thể hiện tinh thần “Đến sớm nhất – rời muộn nhất”, không để người dân vùng lũ đơn độc.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng đã thành lập Trạm tiếp nhận, phân phối lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ. Trạm được lập tại trục đường Công viên Long Vân, Quy Nhơn Bắc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị và Đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.



Tại đây, lực lượng chức năng tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước uống, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu từ các công ty, doanh nghiệp nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Sau khi tiếp nhận, lực lượng phụ trách thống kê, theo dõi và phân phối cho người dân tại các vùng bị cô lập, chia cắt.

Cùng với phân phối hàng cứu trợ, các tổ quân y và đoàn thanh niên Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai còn trực tiếp thăm khám sức khỏe ban đầu, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng chống nhiễm khuẩn do nguồn nước bị ô nhiễm.

Tổ quân y sơ cứu cháu bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước.



Được biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, tổ quân y nhận được tin báo về trường hợp cháu bé 24 tháng tuổi bị trượt ngã xuống nước, tím tái, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Ngay lập tức, các quân y sĩ đã tiếp cận hiện trường, đánh giá nhanh tình trạng nạn nhân, tiến hành khai thông đường thở, hô hấp hỗ trợ theo quy trình cấp cứu trẻ nhỏ.

Nhờ xử trí kịp thời, đúng kỹ thuật, chỉ ít phút sau, cháu bé đã hồi tỉnh, tổ quân y tiếp tục theo dõi sát sao và phối hợp cùng gia đình đưa cháu đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, chăm sóc chuyên sâu.