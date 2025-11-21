Tình người sau bão lũ

Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều nơi thuộc các tỉnh miền Trung vẫn đang chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường dây truyền tải của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) quản lý cũng bị ảnh hưởng do ngập lụt trên diện rộng, đời sống của những hộ dân sinh sống dọc tuyến cũng gặp nhiều khó khăn.

Bằng những việc làm cụ thể, các đơn vị thuộc PTC2 đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, những việc làm tuy nhỏ nhưng cũng là cách xây dựng hình ảnh đậm nét văn hóa của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT). Nhờ những hoạt động an sinh xã hội đa dạng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nên hình ảnh của PTC2 với trong công đồng xã hội thời gian qua.

Tổ Quản lý vận đường dây Ba Tơ và Sơn Hà thuộc Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi thăm hỏi tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Các đơn vị thuộc PTC2 luôn coi trọng, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; xây dựng, giữ gìn và nâng cao uy tín, hình ảnh tốt đẹp của PTC2 đối với địa phương và nhân dân nơi có đường dây truyền tải điện đi qua. Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, đây chính là cơ sở để đẩy mạnh công các tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, đẩy mạnh công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia bảo vệ các đường dây truyền tải điện.

Đầu tháng 11/2025 Quảng Ngãi nằm trong vùng đổ bộ của bão số 13, nhiều bà cọn ở thôn Đông Lổ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi do điều kiện nhà nhỏ, ở vùng trũng thấp. Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân này, Tổ trưởng Tổ dân phố đã liên hệ Trạm biến áp 220kV Dung Quất, Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi (Tổ Thao tác lưu động Dung Quất là đơn vị đóng chân trên địa bàn) đề nghị đơn vị hỗ trợ cho bà con lưu trú phòng chống bão 13.

Anh Đặng Khánh Ly – Tổ trưởng Tổ Thao tác lưu động Dung Quất đã dành 5 phòng ở tập thể của đơn vị, mỗi phòng có 5 - 6 người dận được lưu trú để phòng qua cơn bão 13. Ngoài lương thực do người dân tự mạng đến, đơn vị cũng bố trí bếp tập thể và những dụng cụ để người dân lo cơm nước trong thời gian bão đổ bộ.

Lực lượng cứu hộ của Công ty Truyền tải điện 3 sử dụng thuyền hơi tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ngập

Không chỉ vậy, Tổ Quản lý vận đường dây Ba Tơ và Sơn Hà thuộc Đội TTĐ Quảng Ngãi đã kịp thời tặng hơn 50 phần quà gồm chăn, gạo, thực phẩm thiết yếu trị giá 500.000 đồng/phần gửi tặng bà con dọc tuyến đường dây bị ảnh hưởng bão lũ. Bên cạnh đó các đơn vị cũng hỗ trợ người dân sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trong gia đình bị hư hỏng do mưa lũ. Các phần việc an sinh xã hội tuy nhỏ nhưng đã thể hiện trách nhiệm cưa đơn vị với cộng đồng và góp phần ổn định cuộc sống cho người dân các địa phương.

Không chỉ vậy sau cơn bão số 10, thực hiện kêu gọi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), cán bộ, công nhân viên PTC2 đã đóng góp 1 ngày lương với tổng số tiền là 552.184.306 đồng để các cấp có nguồn kinh phí tổ chức hoạt động an sinh xã hội.

Với mục tiêu của EVNNPT nói chung và PTC2 nói riêng luôn hướng tới con người, vì con người, đặt con người lên trên tất cả, ở vị trí trung tâm. Trong công việc và cuộc sống luôn đề cao tính nhân văn, coi trọng tình thương yêu giữa con người với con người. Quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ và chia sẻ khi người khác gặp khó khăn, bất trắc. Các hoạt động an sinh của cán bộ, công nhân viên PTC2 ngày càng lan tỏa yêu thương, tính cộng đồng, góp phần mang hình ảnh đẹp, đầy tính nhân văn, mang đậm bản sắc văn hóa của EVNNPT đến với cộng đồng, xã hội.

Công ty Truyền tải điện 3 khẩn trương ứng cứu, cứu trợ người dân

Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 3 kiểm tra quản lý vận hành tại Trạm biến áp 220kV Vạn Ninh

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và tình hình ngập sâu tại nhiều khu vực, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng triển khai công tác cứu trợ.

Tại hiện trường, xe cẩu chuyên dụng của Công ty được điều động để chở cano, tiếp cận các khu vực đang bị cô lập, hỗ trợ lực lượng cứu hộ di chuyển vào những điểm khó tiếp cận. Các cán bộ, công nhân viên đã chuẩn bị đầy đủ áo phao, lương thực cần thiết và các trang thiết bị an toàn nhằm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm cũng như yểm trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, Công ty Truyền tải điện 3 cũng tổ chức lực lượng hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình cán bộ, công nhân viên đang bị cô lập trong vùng ngập sâu, ưu tiên tiếp cận và đưa người già, trẻ nhỏ đến khu vực an toàn. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của đơn vị trong giai đoạn khó khăn.

Trong điều kiện thời tiết xấu, mưa nặng hạt, nước dâng cao và tầm nhìn hạn chế, anh em vẫn nỗ lực hết sức mình, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 3 cũng đã trực tiếp có mặt tại các trạm biến áp và những vị trí đường dây bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn và duy trì vận hành hệ thống truyền tải điện.

Sự chủ động, kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Công ty Truyền tải điện 3 góp phần quan trọng trong việc khắc phục khó khăn, bảo vệ an toàn cho người dân, gia đình cán bộ, công nhân viên và đảm bảo nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện trong mùa mưa lũ.