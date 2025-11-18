Xử phạt tài xế làm rơi bùn đất trên phố Tôn Đức Thắng khiến nhiều người trượt ngã

TPO - Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông trên phố Tôn Đức Thắng.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, ngày 16/11, người tham gia giao thông lưu thông qua nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học (Hà Nội) phát hiện nhiều bùn đất rơi vãi trên mặt đường, khiến một số người đi xe máy trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tiếp nhận phản ánh, Ban Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khẩn trương xác minh, truy tìm và xử lý phương tiện vi phạm.

Đội CSGT đường bộ số 3 đã cắt cử cán bộ tới hiện trường tổ chức hướng dẫn, phân luồng phương tiện và phối hợp với đơn vị chức năng thu dọn bùn đất; đồng thời rà soát, truy tìm phương tiện gây ra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm và người điều khiển là anh N.H.N (SN 1988, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai). Anh N được mời đến làm việc tại trụ sở Công an.

Tài xế N tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, anh N khai nhận bản thân đã điều khiển xe tải BKS 29C-907XX chở bùn lưu thông qua khu vực trên. Do bùn nhão, khi vào cua bùn rơi xuống đường; vì trời tối nên anh không phát hiện. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp vận tải cũng cho biết, ngay khi nhận được thông báo, đơn vị đã chủ động cử lực lượng đến hiện trường khắc phục sự cố.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N về hành vi điều khiển xe chở đất, bùn để rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

Phòng CSGT khuyến cáo các đơn vị thi công, chủ phương tiện và tài xế khi vận chuyển bùn, đất, vật liệu phải che chắn, neo buộc chắc chắn, tránh để rơi vãi ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.