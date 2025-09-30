Hà Nội: Học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày mai

Do ảnh hưởng của bão số 10, ngày 30/9, Thủ đô Hà Nội tiếp tục mưa lớn, gây ngập ở nhiều tuyến đường. Từ sáng sớm, một số nhà trường đã có thông báo nghỉ học hoặc chuyển hình thức học trực tuyến tới phụ huynh. Tuy nhiên, cũng có một số trường thông báo muộn, phụ huynh vất vả đưa con đến trường mới nhận được thông báo nghỉ học.

Bên cạnh đó, không ít trường tổ chức dạy học xong buổi sáng, bất ngờ thông báo đầu giờ chiều phụ huynh đón con trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường có phương án chủ động ứng phó mưa bão.

﻿Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị vừa có chỉ đạo các trường học chủ động phương án ứng phó với bão số 10.

“Các đơn vị, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt mà học sinh không thể đến trường học tập và sinh hoạt, các đơn vị chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp”, Sở GD&ĐT yêu cầu.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã yêu cầu các nhà trường thường xuyên theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phụ hậu quả thiên tai, sự cố.

Đặc biệt, các trường phải rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên. Nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy đổ, phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lí trong thời gian sớm nhất.

Đối với các trường chịu ảnh hưởng của mưa bão, sau khi nước rút cần chủ động vệ sinh, dọn dẹp môi trường để học sinh đi học đảm bảo an toàn.