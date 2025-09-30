Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hà Nội: Học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày mai

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định các cơ sở giáo dục toàn thành phố nghỉ học vào ngày mai (1/10)

Do ảnh hưởng của bão số 10, ngày 30/9, Thủ đô Hà Nội tiếp tục mưa lớn, gây ngập ở nhiều tuyến đường. Từ sáng sớm, một số nhà trường đã có thông báo nghỉ học hoặc chuyển hình thức học trực tuyến tới phụ huynh. Tuy nhiên, cũng có một số trường thông báo muộn, phụ huynh vất vả đưa con đến trường mới nhận được thông báo nghỉ học.

Bên cạnh đó, không ít trường tổ chức dạy học xong buổi sáng, bất ngờ thông báo đầu giờ chiều phụ huynh đón con trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

thang.jpg
Sở GD&ĐT yêu cầu các trường có phương án chủ động ứng phó mưa bão.
﻿Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị vừa có chỉ đạo các trường học chủ động phương án ứng phó với bão số 10.

“Các đơn vị, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt mà học sinh không thể đến trường học tập và sinh hoạt, các đơn vị chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp”, Sở GD&ĐT yêu cầu.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã yêu cầu các nhà trường thường xuyên theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phụ hậu quả thiên tai, sự cố.

Đặc biệt, các trường phải rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên. Nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy đổ, phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lí trong thời gian sớm nhất.

Đối với các trường chịu ảnh hưởng của mưa bão, sau khi nước rút cần chủ động vệ sinh, dọn dẹp môi trường để học sinh đi học đảm bảo an toàn.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn Thành phố. Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định các cơ sở giáo dục toàn Thành phố nghỉ học vào ngày mai (1/10). Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh.

Hà Linh
#Hà Nội dạy học mưa bão #Sở GD&ĐT Hà Nội ứng phó thiên tai #giáo dục Hà Nội #phương án dạy học #ngập lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục