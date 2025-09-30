Sở GD&ĐT Hà Nội và Australia bàn giải pháp hợp tác giáo dục

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngành đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác quốc tế với các trường học từ nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần thúc đẩy hội nhập và nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô.

Những năm qua, học sinh Hà Nội đã liên tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên các đấu trường trí tuệ trong nước và quốc tế, với hàng trăm giải thưởng quốc gia và huy chương. Riêng năm học 2024-2025, học sinh Thủ đô đã giành 200 giải thưởng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 14 huy chương, giải thưởng quốc tế…

Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tọa đàm “Quản lý giáo dục Hà Nội – Bang Nam Australia”.

Năm 2026, Hà Nội vinh dự được lựa chọn là địa điểm đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế, minh chứng cho uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện giáo dục tầm vóc quốc tế của Thủ đô.

Tại buổi tọa đàm, hiệu trưởng các trường học của Hà Nội và hiệu trưởng các trường học đến từ Australia đã cùng chia sẻ, trao đổi về các chính sách giáo dục, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhà trường, quản lý thiết bị thông minh và phát triển kỹ năng số, kỹ năng mềm cho học sinh.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức chia sẻ, trong bối cảnh hội nhập, nhà trường xác định phải thúc đẩy năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Giải pháp bắt đầu từ đổi mới phương pháp dạy học tích cực của thầy cô khiến học sinh tự tin, hứng thú hơn đối với các giờ học.

Ngay cả các bộ môn khoa học vốn khô khan nhưng khi đổi mới cách dạy, cách tiếp cận, học sinh cũng hào hứng học tập hơn. Ngoài ra, trường tổ chức nhiều cuộc thi hùng biện, tranh biện bằng tiếng anh và khuyến khích các em tham gia để tăng kiến thức, kỹ năng.

Hiệu trưởng các trường THPT Việt Nam đặt nhiều câu hỏi quan tâm tới chương trình giáo dục, việc lựa chọn môn học, định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở Australia.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Hiệu trưởng Viện bồi dưỡng và đào tạo giáo viên đặt câu hỏi với quản lý các trường học rằng: Học sinh sẽ lựa chọn môn học ra sao khi nhà trường có rất nhiều môn và nếu chọn sai, các em không thích nữa có được chọn lại hay không?

Bà Narelle Slivak, Giám đốc Giáo dục Quốc tế, Bộ Giáo dục Chính phủ Nam Australia cho hay, học sinh vẫn phải học các môn bắt buộc gồm: Toán, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, thể dục thể thao, ngoại ngữ…

Ngoài các môn bắt buộc, còn có rất nhiều môn học khác để học sinh lựa chọn tùy theo sở thích và năng lực. Các môn tự chọn ở các trường học cũng khác nhau để học sinh có thêm cơ hội lựa chọn. Theo đó, học sinh quan tâm lĩnh vực nào sẽ được Hội đồng tư vấn của trường tư vấn kỹ càng trước khi quyết định.

Sau khi học sinh học xong 3 năm theo chương trình sẽ phải vượt qua bài kiểm tra theo yêu cầu và được cấp chứng chỉ hoàn thành. Học sinh đã lựa chọn môn học có thể linh hoạt thay đổi tuy nhiên dưới dự theo dõi, đánh giá của giáo viên bộ môn.

Đại diện trường học đến từ Australia chia sẻ kinh nghiệm dạy học.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản chia sẻ, từ năm 2018, Việt Nam thực hiện Chương trình GDPT mới, trong đó dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, quan tâm tới năng lực riêng của từng em. Học sinh cũng được định hướng nghề nghiệp từ bậc THCS và khi lên THPT, các em được lựa chọn môn học bên cạnh những môn bắt buộc.

"Trong quá trình học tập, giáo viên thường xuyên bám sát kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh để đến lớp 12 tập trung vào việc tư vấn lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất", ông Toản nói.

Hai bên đã thảo luận về kinh nghiệm dạy học, tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt từ chương trình, phương pháp dạy học, từ đó rút ra những bài học giá trị để nâng cao chất lượnggiáo dục phổ thông, định hướng nghề nghiệp và bàn về cơ hội hợp tác giữa các trường học.

Theo báo cáo, từ năm 2007 đến nay, Sở GD&ĐT Hà Nội và Bộ Giáo dục Bang Nam Australia đã có nhiều hoạt động hợp tác, trong đó có việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác; xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về kiểm tra, đánh giá học sinh…