EVNCPC họp khẩn ứng phó bão số 13: Giữ vững an toàn, kỷ luật trong mưa lũ

Sáng 3/11, tại Đà Nẵng, trước tình hình mưa lũ phức tạp và dự báo bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với sự chủ trì của Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư kết nối tất cả các Công ty Điện lực và đơn vị thành viên, người đại diện phần vốn tại các Công ty Cổ phần để chỉ đạo ứng phó.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư nhấn mạnh: “Tình hình nước lũ đang rất phức tạp, nhiều khu vực tái ngập trở lại. Lực lượng ứng trực đã phải quá vất vả trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 và tối qua và sáng nay mưa tiếp tục lớn. Thêm vào đó, dự báo bão số 13 có thể đi vào từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, vì vậy phải tuyệt đối không được chủ quan. Toàn hệ thống phải giữ vững an toàn, kỷ cương, kỷ luật là sức mạnh để “ra trận””.

Theo thống kê, tính đến 7h00 ngày 3/11, toàn EVNCPC ghi nhận 707 vụ sự cố lưới điện, đã khôi phục 605 vụ. Còn 87.439 khách hàng bị mất điện, chiếm 1,77% tổng khách hàng toàn khu vực khách hàng của các Công ty Điện lực Đà Nẵng, Huế, và Quảng Ngãi. Trong đó, Đà Nẵng (còn mất điện 61.605 khách hàng) và TP Huế (còn mất điện 25.723 khách hàng) là hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lớn và sạt lở đất cục bộ.

EVNCPC họp khẩn cấp ứng phó bão số 13.

Riêng Công ty Điện lực Đà Nẵng, do mưa lớn trở lại, tối qua và sáng nay, một số khu vực ngập sâu phải tạm ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn cho người dân, khiến hơn 61.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Lực lượng xung kích đã được huy động tối đa để khôi phục điện ngay khi nước rút. Với tình hình ngập sâu, mưa lớn, đơn vị đã huy động gần 750 CBCNV cùng các Đội Quản lý điện ít bị ảnh hưởng và 5 đơn vị hỗ trợ bên ngoài tham gia ứng cứu, tập trung tại các điểm nóng như Đông Giang, Quế Sơn, Hòa Vang, A Vương…

Với việc Công ty Điện lực Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi chủ động điều hành lực lượng tham gia hỗ trợ các đơn vị điện lực trong Công ty khắc phục hệ thống lưới điện sau lũ lớn, Tổng giám đốc rất hoan nghênh và tuyên dương. Tổng giám đốc nhấn mạnh: “Mặc dù việc cấp điện trở lại rất khẩn trương nhưng phải bảo đảm an toàn cho người dân. Không vì chạy theo tiến độ khôi phục mà bỏ qua an toàn. Mưa lũ, sạt lở còn diễn biến rất nhanh, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể trả giá bằng tính mạng”.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư yêu cầu không được chủ quan với bão số 13.

Chúng ta không chỉ khôi phục điện mà phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh em. Lãnh đạo các đơn vị phải gương mẫu, có mặt tại hiện trường, không để công nhân, CBCNV đơn độc trong vùng nguy hiểm”, Tổng giám đốc chỉ đạo.

Tổng giám đốc EVNCPC cũng yêu cầu, ngoài các Công ty Điện lực Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Huế đã huy động lực lượng ứng trực xử lý sự cố tại các điểm ngập lụt, các Công ty Điện lực Gia Lai, Đắk Lắk và Công ty CP Điện lực Khánh Hòa phải chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ”, rà soát lưới điện ven biển, vùng đồi núi dễ sạt lở, đồng thời sẵn sàng chi viện cho các đơn vị bạn khi có yêu cầu.

Riêng các nhà máy thủy điện do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 quản lý vận hành, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn hồ đập, gia cố các điểm xung yếu, kịp thời xử lý các khu vực sạt lở để vận hành an toàn. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung sẵn sàng cử lực lượng, các đội thí nghiệm điện hỗ trợ ngay hệ thống điện của các đơn vị sau bão. Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung đảm bảo hệ thống CNTT, viễn thông thông suốt, phục vụ công tác điều hành và sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty.

“Chúng ta đã vượt qua bão số 12 rất tốt, nhưng tuyệt đối không được chủ quan với bão số 13. Giai đoạn này không chỉ là khắc phục mà là “chiến đấu”. Toàn lực lượng phải kỷ luật, kỷ cương, kỹ thuật, kịp thời và kiên cường”, Tổng giám đốc EVNCPC kết luận.