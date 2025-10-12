Thông tin mới về đợt mưa sắp xảy ra ở miền Bắc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Mưa bắt đầu từ khoảng chiều 13/10, kéo dài đến khoảng 15/10. Mưa xuất hiện theo từng đợt rải rác với cường độ không quá lớn, ít khả năng gây ngập lụt diện rộng.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây nên trong khoảng ngày 13-15/10 ở miền Bắc, chủ yếu ở Đông Bắc Bộ, thời tiết chuyển trạng thái nhiều mây, có mưa, mưa vừa.

Theo số liệu tính toán vào lúc 15h ngày 12/10, dự báo lượng mưa tích lũy trong 24h phổ biến không quá lớn (dưới 50mm), rất ít khả năng gây lũ trên các hệ thống sông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật nếu có thay đổi bất thường.

Ngoài ra, ông Khiêm cũng lưu ý, trong khoảng thời gian này vẫn có thể xuất hiện hiện tượng mưa rào và dông có thể gây ra mưa cục bộ cường suất lớn (30-50mm/h). Các đợt mưa dông như trên sẽ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia theo dõi và cảnh báo cập nhật trong bản tin hạn cực ngắn (trước 1-3h).

Hà Nội có mưa dông rải rác từ chiều 13/10.

Đến 15h chiều nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu đang vượt mức báo động (BĐ)2 là 0,35m, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương vượt mức BĐ3 là 0,18m. Dự báo trong đêm nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống mức BĐ2, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3.

Trong ngày mai, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2. Tại Hà Nội, lũ trên sông Cà Lồ và sông Cầu đến 16h chiều nay đã xuống dưới BĐ3.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, tính đến trưa nay còn khoảng 5.361 nhà vẫn đang bị ngập, chủ yếu tại Bắc Ninh 4.100 nhà và Hà Nội là 1.261 nhà. Dự báo tình trạng ngập ở các khu vực này còn kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Ngày hôm nay (12/10), khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 50mm như trạm Đắk Sin (Đắk Nông) 82.4mm, trạm Hàm Cầm (Lâm Đồng) 81.4mm, trạm Giá Rai (Cà Mau) 60mm.

Dự báo đêm 12 và ngày 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
