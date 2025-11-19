Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Mùa A Vảng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

Thu Hằng
TPO - Trong hai ngày 18 và 19/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị – Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XIV với chủ đề: “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển”, quy tụ 400 đại biểu, trong đó 300 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận xã hội rộng rãi. Trong mọi phong trào, Mặt trận đều xác định lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể. Mọi chương trình hành động đều hướng đến lợi ích thiết thực cho người dân.

MTTQ đã góp phần quan trọng vào những kết quả nổi bật của tỉnh như: Tăng trưởng GRDP bình quân 8,76%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,66%, hệ thống hạ tầng và công tác an sinh xã hội có bước tiến mạnh mẽ…

z7240150614440-43a90db1ac3312c27387e24de021898d.jpg
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025–2030.

Trên cơ sở phân tích tình hình và yêu cầu mới, Đại hội thống nhất triển khai 6 chương trình hành động lớn, với 19 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2025–2030. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò tự quản ở cộng đồng; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân.

z7240150368514-7328ce9afc93ab21f7fc1ba2969a52dc.jpg
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới của MTTQ tỉnh Điện Biên trong thời gian qua. Đặc biệt là việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội và triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo ở cơ sở.

Bà Nga đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục giữ vững vai trò liên minh chính trị, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “lấy dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm động lực của đổi mới”, coi sự hài lòng của nhân dân là thước đo quan trọng nhất trong mọi hoạt động của Mặt trận.

z7240150759761-e6e8902325cd8a511027232d6b6f4fd6.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội.

Khẳng định những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Điện Biên thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ các cấp, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng trong nhiệm kỳ sắp tới. Đặc biệt là MTTQ cần thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp theo hướng “Một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”.

z7240151741110-5b2e186afa6a9083728bd2451932b5db.jpg
Ông Mùa A Vảng tiếp tục được cử giữ Chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thống nhất hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực. Ông Mùa A Vảng tiếp tục được cử giữ Chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV và 7 đồng chí giữ chức danh Phó Chủ tịch. Đại hội cũng hiệp thương cử 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đại diện tỉnh Điện Biên dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Thu Hằng
