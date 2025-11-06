Hàng trăm tay súng Hamas mắc kẹt trong đường hầm bị Israel kiểm soát

TPO - Theo ước tính của Israel, khoảng 200 tay súng Hamas đang trú ẩn trong các đường hầm ở khu vực phía nam Dải Gaza mà quân đội Israel (IDF) kiểm soát, đặc biệt ở Rafah. Họ không thể rút về vùng Hamas kiểm soát nếu không thoát ra khỏi đường hầm.

Cảnh tượng tan hoang ở Dải Gaza. (Ảnh: Times of Israel)

Sau khi có thông tin nói rằng Israel đang cân nhắc cho phép các tay súng ẩn náu trong đường hầm di chuyển đến khu vực do Hamas quản lý, tuyên bố được cho là từ một “quan chức Israel” - cụm từ thường được dùng để chỉ Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu - khẳng định thủ tướng “không cho phép mở hành lang an toàn cho 200 tay súng Hamas”.

Trước đó, Channel 12 đưa tin Israel sẵn sàng cho phép các tay súng này rời đi nếu họ chịu hạ vũ khí.

Kênh này dẫn nguồn tin từ IDF cho biết Israel có thể chấp thuận hành lang an toàn, nhưng chỉ khi Hamas trao trả thêm thi thể con tin đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, sau khi thông tin này vấp phải chỉ trích dữ dội từ cả phe cầm quyền và phe đối lập, “quan chức Israel” đã phủ nhận, khẳng định ông Netanyahu không chấp thuận mở hành lang an toàn cho các tay súng Hamas đang bị kẹt ở Rafah.

“Thủ tướng vẫn kiên định lập trường giải giáp Hamas, phi quân sự hóa Dải Gaza và loại bỏ các mối đe dọa khủng bố đối với lực lượng của chúng ta”, tuyên bố nêu rõ.

Kế hoạch 20 điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm kết thúc xung đột ở Dải Gaza nêu rõ: “Khi tất cả con tin được trao trả, các thành viên Hamas cam kết chung sống hòa bình và giao nộp vũ khí sẽ được ân xá”.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh những thành viên Hamas muốn rời Dải Gaza sẽ được di chuyển an toàn đến các quốc gia tiếp nhận.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn được ký tại Ai Cập ngày 9/10 giữa Israel và Hamas chỉ đề cập vấn đề ngừng bắn ban đầu, rút quân IDF, trao đổi con tin - tù nhân và viện trợ nhân đạo.

Channel 12 cũng đưa tin Mỹ đang gây sức ép yêu cầu Israel cho phép các tay súng Hamas rút sang khu vực Hamas kiểm soát, nhằm thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của khung thỏa thuận ngừng bắn dựa trên kế hoạch của ông Trump.

Nhiều chính trị gia Israel phản ứng dữ dội. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich viết trên mạng xã hội X: “Thưa thủ tướng, đây là điên rồ hoàn toàn. Hãy dừng lại”.

Bộ trưởng Orit Strock cũng gọi kế hoạch này là nỗi nhục, nói rằng nó đồng nghĩa với việc “phản bội những người đã ngã xuống và mục tiêu của cuộc chiến”.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir yêu cầu giết hoặc bắt giữ toàn bộ 200 tay súng, cho rằng thả họ là điều không thể chấp nhận.