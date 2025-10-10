Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Bộ trưởng An ninh Israel tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ nếu Hamas không bị giải tán

Bình Giang

TPO - Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir cảnh báo đảng Quyền lực Do Thái của ông sẽ tìm cách lật đổ chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nếu Hamas không bị giải tán.

israel.jpg
Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir. (Ảnh: Reuters)

"Nếu Hamas không bị giải thể, hoặc nếu họ chỉ nói với chúng tôi rằng nó đã bị giải thể trong khi thực tế nó vẫn tiếp tục tồn tại dưới một vỏ bọc khác - Quyền lực Do Thái sẽ giải thể chính phủ", ông Ben-Gvir phát biểu trước khi diễn ra cuộc họp nội các để Thủ tướng Netanyahu phê duyệt kế hoạch ngừng bắn tại Dải Gaza.

Ngày 9/10, ông Ben Gvir tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza và thả con tin theo đề xuất của Mỹ, vì Israel sẽ thả hàng trăm tù nhân Palestine theo thỏa thuận này.

"Trái tim của tất cả chúng ta tràn ngập niềm vui... khi tất cả các con tin sẽ trở về... Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đó, chúng tôi tuyệt đối không được phép bỏ qua câu hỏi về cái giá phải trả: Hàng ngàn tên khủng bố, bao gồm 250 kẻ giết người, dự kiến ​​sẽ được thả khỏi nhà tù. Đây là một cái giá quá đắt không thể chịu đựng được", ông Ben Gvir viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ngày 9/10, Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine. Đây là giai đoạn đầu tiên trong sáng kiến ​​của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ đến Trung Đông vào ngày 12/10, sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận.

Ông Trump thông báo có thể sẽ tham dự buổi lễ ký kết tại Ai Cập, và Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana đã mời ông phát biểu trước cơ quan lập pháp nước này. Đây sẽ là bài phát biểu đầu tiên của một tổng thống Mỹ tại Quốc hội Israel kể từ năm 2008. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ dẫn đến "nền hòa bình vĩnh cửu" trong khu vực.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể ông Trump, đã có cuộc gặp tổng thống và thủ tướng Israel tại Jerusalem trong ngày 9/10 để bàn về thỏa thuận. Hai người sau đó gặp Thủ tướng Netanyahu, văn phòng của ông cho biết.

Truyền thông Israel đưa tin hai phái viên Mỹ cũng tham gia cuộc họp của Chính phủ Israel về vấn đề phê duyệt kế hoạch.

Bình Giang
Reuters
#Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas #Trung Đông #Israel #Chiến tranh Israel - Hamas

