Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Hamas có thể bị xóa sổ hoàn toàn

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Hamas sẽ đối mặt với nguy cơ bị "xóa sổ hoàn toàn" nếu không chịu từ bỏ quyền lực và quyền kiểm soát Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên ngày 5/10. (Ảnh: AP)

"Xóa sổ hoàn toàn!" ông Trump nhấn mạnh trong chương trình phỏng vấn với CNN ngày 5/10, khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hamas quyết giữ quyền lực.

Về đề xuất ngừng bắn 20 điểm của ông Trump, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng Hamas thực sự đã bác bỏ kế hoạch này vì quyết không giải trừ vũ khí, giữ quyền kiểm soát của Palestine ở Dải Gaza và gắn việc thả con tin với đàm phán.

Khi được hỏi về điều này, ông Trump nói: "Chúng ta sẽ biết. Chỉ có thời gian mới trả lời được!!!".

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông mong đợi tình hình sẽ sớm trở nên rõ ràng để biết Hamas có thực sự cam kết hòa bình hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn đề xuất ngừng bắn của mình sẽ trở thành hiện thực và cho biết ông đang nỗ lực hết sức để đạt được điều đó.

Trước đó, ông Trump nói Israel đã đồng ý với ranh giới rút quân được nêu trong kế hoạch ngừng bắn mà ông đề xuất với hai bên, và chính quyền Mỹ đang chờ xác nhận từ Hamas.

Ông Trump cũng cho biết Israel đã tạm dừng không kích vào Dải Gaza, gọi đây là một bước quan trọng hướng tới hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Cùng ngày nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra phát biểu đó, nhiều tờ báo đưa tin ít nhất 67 người ở Dải Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Ngày 3/10, Tổng thống Mỹ tiết lộ Hamas đã phản hồi tích cực với đề xuất 20 điểm của ông. Phát biểu trong video được đăng trên Truth Social, ông Trump gọi đó là "một ngày trọng đại" và gọi những diễn biến này là "chưa từng có tiền lệ".