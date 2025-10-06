Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Hamas bác tin sẽ hạ vũ khí theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Trump

Bình Giang

TPO - Ông Mahmoud Mardawi, một quan chức cấp cao của Hamas, lên tiếng bác bỏ thông tin trên truyền thông rằng lực lượng này đã đồng ý hạ vũ khí theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

screen-shot-2025-10-06-at-82035-am.png
Các thành viên của phong trào Hamas. (Ảnh: Tass)

"Ông Mahmoud Mardawi đã bác bỏ thông tin sai sự thật trên kênh truyền hình Al Hadath và các phương tiện truyền thông khác về tiến triển của các cuộc đàm phán ngừng bắn (ở Dải Gaza) và lập trường của phong trào về vấn đề giao nộp vũ khí. Những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ, làm mất uy tín (của Hamas) và gây hiểu lầm cho dư luận", Hamas viết trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram ngày 5/10.

Trước đó, các kênh truyền hình Al ArabiyaAl Hadath dẫn nguồn tin tiết lộ Hamas đã thông báo cho Mỹ rằng họ đồng ý hạ vũ khí.

Ngày 29/9, Nhà Trắng công bố "kế hoạch toàn diện" gồm 20 điểm của Tổng thống Donald Trump về giải quyết xung đột Dải Gaza. Đề xuất bao gồm điều khoản về thiết lập ban quản lý tạm thời vùng đất này và triển khai lực lượng quốc tế. Israel ủng hộ kế hoạch này.

Ngày 3/10, Hamas chuyển phản hồi của họ về kế hoạch của ông Trump cho bên trung gian. Hamas khẳng định sẵn sàng trả tự do cho tất cả con tin Israel còn sống bị giam giữ tại vùng đất này và trao trả thi thể. Hamas cũng bày tỏ sẵn sàng chuyển giao vai trò điều hành Dải Gaza cho một nhóm chính trị gia kỹ trị độc lập của Palestine.

Tuy nhiên, Hamas nhấn mạnh rằng các điểm còn lại trong kế hoạch của ông Trump liên quan đến tương lai của Dải Gaza nên được thảo luận trong "khuôn khổ toàn diện của quốc gia Palestine".

Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Israel và Hamas diễn ra tại Ai Cập vào ngày 6/10.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 5/10, ông Trump cảnh báo Hamas sẽ đối mặt với nguy cơ bị "xóa sổ hoàn toàn" nếu không chịu từ bỏ quyền lực và quyền kiểm soát Dải Gaza.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn đề xuất ngừng bắn của mình sẽ trở thành hiện thực và cho biết đang nỗ lực hết sức để đạt được điều đó.

Bình Giang
Tass, CNN
#Hamas #Israel #Chiến tranh Israel - Hamas #Palestine #Donald Trump #Tổng thống Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục