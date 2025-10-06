Hamas bác tin sẽ hạ vũ khí theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Ông Mahmoud Mardawi, một quan chức cấp cao của Hamas, lên tiếng bác bỏ thông tin trên truyền thông rằng lực lượng này đã đồng ý hạ vũ khí theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Các thành viên của phong trào Hamas. (Ảnh: Tass)

"Ông Mahmoud Mardawi đã bác bỏ thông tin sai sự thật trên kênh truyền hình Al Hadath và các phương tiện truyền thông khác về tiến triển của các cuộc đàm phán ngừng bắn (ở Dải Gaza) và lập trường của phong trào về vấn đề giao nộp vũ khí. Những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ, làm mất uy tín (của Hamas) và gây hiểu lầm cho dư luận", Hamas viết trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram ngày 5/10.

Trước đó, các kênh truyền hình Al Arabiya và Al Hadath dẫn nguồn tin tiết lộ Hamas đã thông báo cho Mỹ rằng họ đồng ý hạ vũ khí.

Ngày 29/9, Nhà Trắng công bố "kế hoạch toàn diện" gồm 20 điểm của Tổng thống Donald Trump về giải quyết xung đột Dải Gaza. Đề xuất bao gồm điều khoản về thiết lập ban quản lý tạm thời vùng đất này và triển khai lực lượng quốc tế. Israel ủng hộ kế hoạch này.

Ngày 3/10, Hamas chuyển phản hồi của họ về kế hoạch của ông Trump cho bên trung gian. Hamas khẳng định sẵn sàng trả tự do cho tất cả con tin Israel còn sống bị giam giữ tại vùng đất này và trao trả thi thể. Hamas cũng bày tỏ sẵn sàng chuyển giao vai trò điều hành Dải Gaza cho một nhóm chính trị gia kỹ trị độc lập của Palestine.

Tuy nhiên, Hamas nhấn mạnh rằng các điểm còn lại trong kế hoạch của ông Trump liên quan đến tương lai của Dải Gaza nên được thảo luận trong "khuôn khổ toàn diện của quốc gia Palestine".

Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Israel và Hamas diễn ra tại Ai Cập vào ngày 6/10.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 5/10, ông Trump cảnh báo Hamas sẽ đối mặt với nguy cơ bị "xóa sổ hoàn toàn" nếu không chịu từ bỏ quyền lực và quyền kiểm soát Dải Gaza.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn đề xuất ngừng bắn của mình sẽ trở thành hiện thực và cho biết đang nỗ lực hết sức để đạt được điều đó.