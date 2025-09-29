Thế chông chênh của Thủ tướng Israel khi đến Nhà Trắng

TPO - Vài ngày sau bài phát biểu cực kỳ cứng rắn tại Liên Hợp Quốc để bác bỏ yêu cầu chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sắp có cuộc hội đàm với người hậu thuẫn quan trọng nhất của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Nhà trắng, ngày 7/4. (Ảnh: AP)

Cuộc gặp ngày 29/9 với Tổng thống Donald Trump tại Washington diễn ra vào thời điểm nhạy cảm. Israel đang ngày càng bị cô lập, đánh mất sự ủng hộ của nhiều quốc gia vốn là đồng minh thân thiết. Ở trong nước, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu ở thế bấp bênh hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Nhà Trắng đang thể hiện những dấu hiệu mất kiên nhẫn.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu ông Trump có thay đổi thái độ và gia tăng áp lực lên Israel phải chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza hay không.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 28/9, Tổng thống Mỹ viết: "Chúng ta có cơ hội thực sự để đạt được SỰ VĨ ĐẠI Ở TRUNG ĐÔNG. TẤT CẢ ĐỀU THAM GIA VÌ MỘT ĐIỀU ĐẶC BIỆT, LẦN ĐẦU TIÊN. CHÚNG TA SẼ HOÀN THÀNH!!!".

Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Phòng Bầu dục, sau đó có cuộc họp báo chung.

Theo GS. Eytan Gilboa, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Israel tại các trường đại học Bar-Ilan và Reichman, tính bất định xung quanh cuộc hội đàm khiến nó trở thành "một trong những cuộc gặp quan trọng nhất" đối với mối quan hệ lâu năm giữa hai nhà lãnh đạo.

"Ông Netanyahu có thể phải lựa chọn giữa ông Trump và các thành viên trong liên minh của ông ấy", GS. Eytan Gilboa nhận định.

Một số người trong liên minh cầm quyền Israel hiện nay muốn tiếp tục chiến tranh. Nếu quyết định chấm dứt cuộc chiến, ông Netanyahu có thể sẽ rơi vào vị thế bất ổn chính trị khi chỉ còn 1 năm nữa sẽ diễn ra bầu cử.

Ông Oded Ailam, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh và đối ngoại Jerusalem, cũng cho rằng Thủ tướng Netanyahu sẽ còn rất ít lựa chọn nếu Tổng thống Trump yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn. Nhà lãnh đạo Israel đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công cho đến khi Hamas bị tiêu diệt.

Ông Ailam cho rằng nếu ông Trump gây áp lực, nhà lãnh đạo Israel có thể sẽ tìm cách đưa "ranh giới đỏ" vào bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm điều kiện giải tán Hamas. Ông Netanyahu cũng có thể đặt ra điều kiện, nếu phong trào này tiếp tục chiến đấu hoặc trở lại nắm quyền, quân đội Israel sẽ có quyền hoạt động tự do ở Dải Gaza.

Những tín hiệu trái ngược

Tổng thống Trump đã hợp tác với ông Netanyahu trong chiến dịch tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6, hạ lệnh điều phi đội máy bay ném bom tàng hình Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ủng hộ ông Netanyahu trong các phiên tòa xét xử ông về tội tham nhũng, gọi vụ án là "cuộc săn phù thủy".

Tuy nhiên, mối quan hệ này gần đây trở nên căng thẳng hơn. Ông Trump tỏ ra thất vọng sau khi cuộc không kích của Israel không loại bỏ được các lãnh đạo Hamas ở Qatar.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây – điều mà một số thành viên cứng rắn trong liên minh cầm quyền của ông Netanyahu đang thúc đẩy.

Ông Michael Doran, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson, không cho rằng phát biểu của ông Trump về Bờ Tây là dấu hiệu của sự bất đồng. Ông cho rằng phát biểu này thực ra đã giúp ông Netanyahu chống lại áp lực từ những thành viên cánh hữu trong chính phủ của mình.

"Đó là một động thái khôn ngoan của ông. Nó vừa đáp ứng yêu cầu của các đồng minh Ả-rập và Hồi giáo, vừa thực sự giúp đỡ ông Netanyahu", ông Doran nói nhận định.

Cuối tuần trước, ông Trump nói với các phóng viên, rằng Mỹ đã tiến "rất gần đến một thỏa thuận về Dải Gaza".

Ông Trump từng đưa ra những phát biểu tương tự trước đây, và không rõ lần này có khác biệt hay không.

Ngoài sự ủng hộ của Mỹ, Israel đã đánh mất phần lớn thiện chí quốc tế mà họ có thể trông cậy trước đây.

Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần trước, đại diện nhiều quốc gia chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và viện trợ nhân đạo.

Theo số liệu của cơ quan y tế Dải Gaza, cuộc tấn công toàn diện của Israel đã giết chết hơn 66.000 người Palestine ở dải đất này, và ngày càng có nhiều người lâm vào cảnh đói kém.

Trong những tuần gần đây, 28 quốc gia từng ủng hộ Israel đã lên tiếng kêu gọi nước này chấm dứt cuộc tấn công ở Gaza, đồng thời chỉ trích hành động hạn chế viện trợ nhân đạo.

Tuần trước, 10 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Canada và Úc, chính thức công nhận Nhà nước Palestine, với hy vọng khôi phục tiến trình hòa bình đã trì trệ từ lâu.