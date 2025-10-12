Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ba nhà ngoại giao Qatar thiệt mạng vì lật xe

Bình Giang

TPO - Ba nhà ngoại giao Qatar thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi gần thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập, Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết.

screen-shot-2025-10-12-at-70610-am.png
Cảnh sát Ai Cập đứng gác tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ven Biển Đỏ. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, hai nhà ngoại giao khác bị thương trong vụ tai nạn. Xe của họ bị lật ở khúc cua trên con đường cách thành phố khoảng 50km.

Theo Arab News, những nhà ngoại giao này thuộc nhóm lễ tân của Qatar, đang trên đường đến thành phố trước thềm hội nghị thượng đỉnh cấp cao về thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Qatar cùng Ai Cập và Mỹ đã làm trung gian cho thoả thuận giữa Israel và Hamas về ngừng bắn và trao trả con tin, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua ở Dải Gaza.

Theo tuyên bố từ Phủ Tổng thống Ai Cập, Sharm el-Sheikh sẽ là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi của Ai Cập và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng chủ trì vào ngày 13/10.

Hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ tham dự hội nghị.

Bình Giang
Arab News, Reuters
#Ai Cập #Chiến tranh Israel - Hamas #Trung Đông #Tình hình Trung Đông #Biển Đỏ #Tai nạn xe hơi

Xem thêm

Cùng chuyên mục