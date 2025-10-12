Ba nhà ngoại giao Qatar thiệt mạng vì lật xe

TPO - Ba nhà ngoại giao Qatar thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi gần thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập, Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết.

Cảnh sát Ai Cập đứng gác tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ven Biển Đỏ. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, hai nhà ngoại giao khác bị thương trong vụ tai nạn. Xe của họ bị lật ở khúc cua trên con đường cách thành phố khoảng 50km.

Theo Arab News, những nhà ngoại giao này thuộc nhóm lễ tân của Qatar, đang trên đường đến thành phố trước thềm hội nghị thượng đỉnh cấp cao về thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Qatar cùng Ai Cập và Mỹ đã làm trung gian cho thoả thuận giữa Israel và Hamas về ngừng bắn và trao trả con tin, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua ở Dải Gaza.

Theo tuyên bố từ Phủ Tổng thống Ai Cập, Sharm el-Sheikh sẽ là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi của Ai Cập và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng chủ trì vào ngày 13/10.

Hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ tham dự hội nghị.