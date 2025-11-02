Tàu chở gần 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở vùng biển Dung Quất

TPO - Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, tàu hàng chở gần 175.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi đến Dung Quất (Quảng Ngãi) bị mắc cạn, nước tràn vào hầm chứa, nguy cơ chìm tàu và tràn dầu.

Chiều 2/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết, sự cố này diễn ra cách đây một tuần, tuy nhiên do thời tiết xấu kéo dài, đến nay việc cứu hộ tàu chưa thành công, nguy cơ chìm tàu dẫn đến tràn dầu và hàng hóa (quặng sắt) chìm xuống biển.

Trước đó vào ngày 24/10, tàu quốc tịch Liberia của Công ty TNHH TM & LOGISTIC Thái Bình Dương - đại lý tàu biển của tàu STAR BUENO, chở 22 thuyền viên (quốc tịch Philippines, Ukraine), hành trình từ Nam Phi đến cảng Dung Quất cùng gần 175.000 tấn quặng sắt, nhập cảnh Việt Nam.

Sóng to khiến việc ứng cứu tàu hàng gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 18h15 ngày 25/10 khi đang neo tại vùng biển Dung Quất chờ hướng dẫn vào cảng, do sóng lớn tàu bị sóng đánh trôi neo, mắc cạn.

Đến 8h ngày 29/10 tàu tự nổi trở lại. Thuyền trưởng xác nhận hầm số 1, số 5 và số 7 có tình trạng nước xâm nhập, thuyền viên trên tàu đã bố trí các máy bơm di động để bơm nước ra ngoài. Tuy nhiên thời tiết xấu khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Quá trình mắc cạn thuyền trưởng đã chủ động liên hệ với đại lý tàu biển và các lực lượng chức năng, tuy nhiên do thời tiết xấu và thuyền viên trên tàu tập trung khắc phục sự cố nên thông tin chưa kịp thời cho các bên. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe của thuyền viên trên tàu bình thường.

Tàu chở gần 175.000 tấn quặng sắt, từ Nam Phi đến Dung Quất bị mắc cạn, nguy cơ chìm tàu và tràn dầu.

Đơn vị Biên phòng cùng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cấp phép cho các phương tiện đến hỗ trợ tàu hàng bơm nước, ứng cứu. Hiện thời tiết xấu, khu vực vùng biển Dung Quất hiện vẫn có gió cấp 5 – 6, giật cấp 8, sóng cao 2 - 3 mét. Tàu có dung tích lớn, vận chuyển số lượng hàng hóa lớn trong tình trạng tàu hư hỏng nặng nguy cơ chìm tàu dẫn đến tràn dầu, quặng sắt chìm xuống biển.

Hiện, các đơn vị cứu hộ tích cực triển khai các giải pháp ứng phó, đề phòng sự cố chìm tàu, ảnh hưởng môi trường.