Sợ phẫu thuật, nữ bệnh nhân trượt đốt sống suýt liệt tứ chi

TPO - Sợ phẫu thuật nên trì hoãn suốt 10 năm, người phụ nữ bị trượt đốt sống cổ hiếm gặp, chèn ép tủy nặng, suýt liệt tứ chi. Khi bệnh diễn tiến nặng, các bác sĩ đã phẫu thuật cố định và giải áp tủy, cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ mất khả năng vận động vĩnh viễn.

Mười năm chịu đau vì sợ phẫu thuật

Suốt 10 năm, chị P.T.H.Y. (44 tuổi, ngụ tại TP.HCM) sống chung với những cơn đau đầu và đau cổ vai gáy kéo dài. Dù từng đi khám và được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ, chị chỉ điều trị bằng thuốc vì sợ đụng dao kéo vào cơ thể. Những cơn đau âm ỉ rồi tăng dần, lan đến vùng mặt, khiến chị khó xoay cổ, thị lực suy giảm.

Vị trí đốt sống cổ của người bệnh bị trượt chèn ép tủy sống gây nguy cơ liệt tứ chi

Trong hai năm gần đây, bệnh tiến triển nặng. Các triệu chứng xuất hiện liên tục, kèm cảm giác tê lan tới tay chân. Chị Y. từng thử châm cứu, xoa bóp nhưng chỉ đỡ trong thời gian ngắn. Gần đây, những cơn đau dữ dội khiến chị nhiều lần ngất xỉu.

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, chị bất ngờ ngất giữa sân bay và được đưa đi cấp cứu. Kết quả MRI tại nước bạn cho thấy cột sống cổ bệnh nhân bị trượt tại vị trí C1–C2, gây hẹp nặng ống tủy. Tại đây, bác sĩ khuyến cáo chị phải phẫu thuật càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ liệt tứ chi.

Trở về nước, người bệnh đã đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM điều trị. ThS.BS Trần Vũ Hoàng Dương, Trưởng khoa Sọ não Cột sống 2 của bệnh viện cho biết, bệnh nhân bị trượt đốt sống C1–C2 gây mất vững cột sống cổ và chèn ép tủy nặng. Đây chính là nguyên nhân khiến chị tê dị cảm tứ chi, yếu nửa người bên trái và liên tục ngất xỉu. Chỉ cần một cú ngã nhẹ hoặc xoay cổ sai tư thế, bệnh nhân có thể đối diện nguy cơ liệt tứ chi.

Ca phẫu thuật tại vị trí “tử huyệt”

Theo BS Hoàng Dương, cấu trúc bình thường của cột sống cho phép mỏm nha C2 liên kết chặt với thân đốt sống. Nhưng ở bệnh nhân Y. mỏm nha rời khỏi thân, kết hợp với trượt đốt sống đã ép chặt vào tủy cổ – vị trí cực kỳ nguy hiểm. Tình trạng này khiến các dây thần kinh vận động bị đe dọa nghiêm trọng, gây tê yếu tứ chi và suy giảm thị lực.

Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật giúp người bệnh thoát nguy cơ bị liệt

“Không phẫu thuật, bệnh sẽ tiến triển đến liệt tứ chi, thậm chí liệt cơ hô hấp dẫn đến suy hô hấp cấp. Sau hội chẩn, ê kíp đã quyết định can thiệp phẫu thuật cố định đốt sống C1–C2 và giải áp tủy. Đây là một trong những kỹ thuật khó nhất của ngoại thần kinh cột sống. Khu vực C1–C2 rất nhỏ, nằm cạnh tủy cổ, động mạch đốt sống và nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng. Chỉ một sai lệch vài milimet cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm” - bác sĩ Hoàng Dương cho biết.

Dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu, ê kíp bác sĩ đã tiến hành đặt hệ thống nẹp vít cố định đốt sống, sau đó giải áp tủy. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã đối mặt với nhiều khó khăn khi đặt vít cố định vì đốt sống C1 bên trái của bệnh nhân nhỏ hơn bình thường. Sau 2 giờ khẩn trương trong phòng mổ với nhiều nỗ lực thao tác để bảo vệ tủy cổ cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau đầu – cổ, sức cơ cải thiện rõ, không còn tê lan tay chân và thị lực ổn định trở lại, chị có thể tự đi lại vững vàng. Bệnh nhân tiếp tục được hướng dẫn đeo nẹp cổ cho đến khi xương ổn định, sau đó kết hợp tập vật lý trị liệu phục hồi vận động. “Nếu biết mổ xong khỏe như vậy, tôi đã mổ từ lâu rồi” - chị Y. chia sẻ.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, các triệu chứng đau cổ, tê tay chân, choáng váng, mờ mắt… có thể là dấu hiệu sớm của những bệnh lý nguy hiểm vùng cột sống cổ – khu vực chứa tủy sống và các cấu trúc thần kinh sống còn. Khi có dấu hiệu bất thường cộng đồng nên đi khám chuyên khoa ngoại thần kinh, tránh để bệnh tiến triển âm thầm đến giai đoạn đe dọa vận động hoặc tính mạng.