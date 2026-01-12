Kỹ thuật hiện đại đem lại hạnh phúc cho cô gái bị dị tật sinh dục bẩm sinh hiếm gặp

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo hình âm đạo cho một bệnh nhân nữ 25 tuổi mắc hội chứng Rokitansky – dị tật bẩm sinh hiếm gặp khiến người bệnh không có tử cung, cổ tử cung và âm đạo, trong khi buồng trứng và chức năng nội tiết hoàn toàn bình thường.

Với dị tật này, bệnh nhân không có kinh nguyệt, không thể quan hệ tình dục, song vẫn có đầy đủ cảm xúc và nhu cầu sinh lý như những phụ nữ khác. Đây là tình trạng gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, đời sống tình cảm và chất lượng sống của người bệnh.

Theo các chuyên gia, trên thế giới hiện có nhiều phương pháp tạo hình âm đạo nhằm cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân mắc hội chứng Rokitansky. Tuy nhiên, mỗi kỹ thuật đều tồn tại những hạn chế nhất định. Các phương pháp sử dụng đoạn ruột để tạo hình âm đạo có thể gây tiết dịch, mùi khó chịu; trong khi ghép da hoặc niêm mạc miệng dễ dẫn đến tình trạng khô rát, dính, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và tâm lý người bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Xuất phát từ mong muốn mang lại giải pháp an toàn, bền vững và nhân văn hơn, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã triển khai kỹ thuật tạo hình âm đạo bằng vạt phúc mạc (kỹ thuật Davydov). Ca phẫu thuật do PGS.TS Vũ Bá Quyết – nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trực tiếp thực hiện, giúp giảm nguy cơ biến chứng và mang lại hiệu quả lâu dài.

Chia sẻ về ca mổ, PGS.TS Vũ Bá Quyết cho biết đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên phải nắm vững giải phẫu vùng chậu. “Nếu thao tác không cẩn trọng, có thể gây tổn thương trực tràng hoặc niệu đạo. Đặc biệt, việc nong giữ âm đạo sau mổ có ý nghĩa quyết định đến kết quả lâu dài, bởi nếu không thực hiện đúng, âm đạo rất dễ bị dính trở lại”, ông nhấn mạnh.

Trước phẫu thuật, bệnh nhân được nội soi chẩn đoán kỹ lưỡng và phát hiện kèm theo bất thường chỉ có một thận phải cùng cấu trúc tử cung dị dạng. Trên cơ sở đó, ê-kíp phẫu thuật tiến hành tạo vạt phúc mạc, mở khe giải phẫu giữa niệu đạo – bàng quang và trực tràng, nong dần đến kích thước phù hợp, sau đó kéo phúc mạc ra ngoài âm hộ để tạo hình âm đạo mới. Một cốt mềm bằng gạc được đặt cố định trong 48 giờ và thay định kỳ nhằm phòng ngừa dính.

Bệnh nhân đang hồi phục sau ca mổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hướng dẫn bôi estrogen, tự nong âm đạo theo phác đồ. Sau khoảng hai tuần, người bệnh có thể bắt đầu quan hệ tình dục; sau ba tháng có thể sinh hoạt tình dục bình thường, đáp ứng nhu cầu sinh lý và cải thiện rõ rệt chất lượng sống.

Theo ThS.Đàm Thị Quỳnh Liên, Phó Trưởng khoa Phụ Ngoại, các trường hợp dị tật sinh dục bẩm sinh tuy hiếm gặp nhưng không làm mất đi quyền được yêu thương, làm vợ và sống một cuộc đời trọn vẹn của người phụ nữ. Với sự tiến bộ của y học hiện đại, nếu có nhu cầu sinh con, người bệnh vẫn có thể chọc hút trứng và thực hiện mang thai hộ theo đúng quy định pháp luật.

Ca phẫu thuật không chỉ ghi dấu bước tiến chuyên môn của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương mà còn thể hiện rõ giá trị nhân văn của y học hiện đại – nơi người thầy thuốc không chỉ điều trị bệnh lý, mà còn góp phần chữa lành những tổn thương thầm lặng về tâm lý, mang lại hy vọng và hạnh phúc cho phụ nữ.