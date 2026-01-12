Từ 93 cuộc hội chẩn đến kì tích y khoa

TPO - Trong y khoa, có những cuộc chiến không chỉ được đo đếm bằng kĩ thuật hiện đại hay phác đồ điều trị, mà còn được khắc ghi bằng thời gian, sự bền bỉ và tinh thần quyết không bỏ cuộc của đội ngũ thầy thuốc.

Trong 47 ngày nghẹt thở chỉ riêng 1 bệnh nhân đã được thực hiện hơn 200 chỉ định điều trị, gần 300 kết quả xét nghiệm, 93 cuộc hội chẩn trong và ngoài viện, cùng hai ca phẫu thuật lớn. Phía sau những con số là sự phối hợp không ngừng nghỉ của hàng chục bác sĩ, điều dưỡng thuộc nhiều chuyên khoa, cùng chung một mục tiêu giữ lại mạng sống cho người bệnh.

Bệnh nhân trải qua phẫu thuật cắt cụt tay.

Nhập viện trong lằn ranh sinh tử

Bệnh nhân nam, 51 tuổi, quê Thái Nguyên, nhập Viện Y học Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai ngày 21/11/2025 trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, tụt huyết áp sâu, phải dùng vận mạch liều cao, suy đa tạng. Người bệnh có tiền sử gout mạn tính hơn 17 năm gây biến dạng khớp, kèm tăng huyết áp và suy thận.

Nguyên nhân khởi phát chỉ từ một vết mụn mủ nhỏ ở ngón tay trái. Sau khi tự chích mụn và đắp thuốc nam, tình trạng nhiễm trùng diễn tiến nhanh chóng. Chỉ trong hai ngày, toàn bộ cánh tay trái sưng nề, xuất hiện phỏng nước máu, da tím đen, chảy dịch hôi. Nhiễm trùng lan rộng, gây viêm mô tế bào hoại tử toàn bộ tay trái.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn đặc biệt nặng, tiên lượng cực kì xấu. Mỗi giờ trôi qua đều đặt người bệnh trước nguy cơ tử vong cận kề.

Liên tục các cuộc hội chẩn tìm phương án điều trị cho bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Viện Y học Nhiệt đới triển khai hồi sức tích cực mức cao nhất: duy trì vận mạch liều cao, sử dụng kháng sinh phổ rộng, kiểm soát rối loạn đông máu, lọc máu liên tục (CRRT), thay băng và làm sạch tổ chức hoại tử liên tục, theo dõi sát từng chỉ số sinh tồn.

Trong bối cảnh sốc nhiễm khuẩn kèm suy đa tạng, mọi quyết định điều trị đều mang tính sống còn: dùng kháng sinh và thuốc chống đông thế nào để không làm nặng thêm suy thận, lựa chọn phẫu thuật ra sao để vừa kiểm soát ổ nhiễm trùng, vừa cố gắng bảo tồn tối đa chi thể.

Dù được hồi sức tích cực, đến ngày 26/11/2025, tổn thương hoại tử vẫn tiếp tục lan rộng, trở thành ổ nhiễm độc lớn, khiến tình trạng nhiễm trùng nặng lên nhanh chóng. Người bệnh sốt cao liên tục, các chỉ số sinh hóa xấu đi rõ rệt.

Những quyết định sinh tử

Ngày 1/12/2025, hội chẩn toàn bệnh viện được kích hoạt với sự tham gia của nhiều chuyên khoa. Trước nguy cơ nhiễm độc lan tràn đe dọa tính mạng, các bác sĩ buộc phải đưa ra lựa chọn đầy khó khăn: cắt cụt một phần cánh tay trái để cứu sống người bệnh.

Ngày 2/12/2025, ca phẫu thuật cắt cụt 1/3 trên cánh tay trái được tiến hành. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực và theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại.

Đêm 12/12/2025, bệnh nhân bất ngờ chảy máu ồ ạt tại mỏm cụt, nguy cơ sốc mất máu cấp. Báo động đỏ nội viện lập tức được kích hoạt. Ca phẫu thuật sinh tử lần thứ hai được thực hiện khẩn cấp: tháo khớp vai trái để cầm máu, truyền máu và hồi sức ngay trên bàn mổ.

Sức mạnh của phối hợp liên chuyên khoa

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến chứng: sốt cao kéo dài, viêm phổi, thể trạng suy kiệt nặng. Kết quả cấy máu và mủ vết thương phát hiện vi khuẩn đa kháng Klebsiella aerogenes, khiến việc điều trị càng thêm thách thức.

Trên nền nhiều bệnh lí phức tạp và suy đa tạng trước đó, từng bước điều trị đều là bài toán khó. Các chuyên khoa phối hợp chặt chẽ để tối ưu phác đồ kháng sinh, kiểm soát nguy cơ tim mạch – huyết khối, phục hồi dinh dưỡng, vận động và chăm sóc vết thương.

Cuối tháng 12/2025, khi nhiễm khuẩn vừa tạm ổn, bệnh nhân lại tái phát sốt cao, nguy cơ suy hô hấp. Nhờ phát hiện sớm và định danh kịp thời nấm xâm lấn Aspergillus fumigatus, các bác sĩ đã điều chỉnh phác đồ điều trị, giúp người bệnh một lần nữa thoát hiểm.

Bệnh nhân trong ngày ra viện.

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, nhấn mạnh ca bệnh là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của phối hợp liên chuyên khoa trong điều trị những tình huống cực kỳ phức tạp.

Đầu tháng 1/2026, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, nhiễm trùng được kiểm soát hoàn toàn. Ngày 6/1/2026, sau 47 ngày điều trị liên tục, người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

Trong giây phút ra viện, bệnh nhân không giấu được xúc động: dù mất đi một phần cơ thể, nhưng đổi lại là sự sống và cơ hội trở về với cuộc sống bình thường.

47 ngày không buông tay đã làm nên một kì tích. Đó là minh chứng sinh động cho trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn sâu sắc của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai – nơi những cuộc chiến giành giật sự sống vẫn diễn ra mỗi ngày, thầm lặng nhưng đầy cao cả.