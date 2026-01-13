Ẩn họa làm đẹp cấp tốc

TP - Những ngày cận Tết, khi nhu cầu làm đẹp “cấp tốc” tăng cao, các bệnh viện chuyên khoa lại liên tục tiếp nhận những ca tai biến thẩm mĩ nặng. Do tiêm filler trôi nổi, bơm chất lạ thủ thuật xâm lấn tại spa không phép, nhiều người phải trả giá bằng nhiễm trùng nặng, hoại tử mô, thậm chí đối mặt nguy cơ mất mạng.

ổ áp xe khổng lồ và cái giá của “đẹp nhanh”

Ngày 11/1, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị này đã tiếp nhận liên tiếp hai ca biến chứng thẩm mĩ đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện JW can thiệp cho bệnh nhân bị tai biến thẩm mĩ. Ảnh: Vân Sơn

Trường hợp đầu tiên là một phụ nữ 33 tuổi, ngụ tại TPHCM, nhập viện trong tình trạng mông trái sưng to bất thường, đỏ tím, căng cứng và đau buốt dữ dội. Trước đó, người phụ nữ này được một spa quảng cáo tiêm “filler Hàn Quốc an toàn” để nâng mông cấp tốc. Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cơn đau xuất hiện ngày càng dữ dội, khiến bệnh nhân gần như không thể ngồi hay đi lại bình thường.

Kết quả chụp MRI khiến các bác sĩ không khỏi giật mình. Bên trong mông bệnh nhân là một khối áp xe khổng lồ, dài hơn 20 cm, dày khoảng 15 cm, lan sâu xuống các lớp cơ và tạo thành nhiều hốc dịch viêm chằng chịt. TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung nhận định ổ nhiễm trùng đã ăn sâu vào mô cơ, có nguy cơ lan rộng gây nhiễm trùng huyết, buộc ê kíp phải phẫu thuật khẩn cấp.

Trong phòng mổ, khi đường rạch da vừa được mở, dịch mủ trắng đục lập tức phun trào ào ạt, mùi hôi nồng nặc, lẫn mô hoại tử đặc quánh. Ê kíp phải hút, nạo vét nhiều lần mới có thể làm sạch ổ nhiễm trùng. Tổng cộng gần 2,5 lít máu mủ và mô hoại tử được lấy ra, một con số hiếm gặp trong biến chứng thẩm mỹ. Sau mổ, bệnh nhân phải điều trị kháng sinh liều cao, kết hợp đặt hệ thống hút áp lực âm để dẫn lưu dịch và theo dõi sát nguy cơ hoại tử lan rộng.

“Đây là hậu quả điển hình của việc tiêm các hóa chất độc hại đội lốt filler. Những chất này phá hủy mô cơ thể một cách âm thầm, đến khi biến chứng bùng phát thì đã ở mức rất nặng”, TS.BS Tú Dung cảnh báo.

Trường hợp thứ hai là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, từng được spa tư vấn bơm “chất đa tầng” nâng mông với lời quảng cáo hiệu quả tự nhiên, lâu dài. Khoảng một năm sau can thiệp, vùng mông bắt đầu cứng dần, đau nhức, tấy đỏ kéo dài, khiến sinh hoạt hằng ngày trở thành cực hình. Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện toàn bộ vùng mông đã nhiễm trùng mạn tính, với nhiều ổ tụ mủ rải rác. Hàng chục khối chất lạ dạng viên, sậm màu, vón cục như “trân châu” lẫn trong máu mủ được lấy ra. Đây là filler đã biến dạng, gây phản ứng viêm kéo dài trong cơ thể.

Theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, phần lớn các chất được tiêm trong những ca này thực chất là silicon công nghiệp hoặc các dung môi rẻ tiền. Khi tồn tại lâu trong cơ thể, chúng liên tục kích thích phản ứng viêm, hình thành u hạt xơ cứng, dẫn đến hoại tử lan rộng và có thể đẩy người bệnh vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Tú Dung khuyến cáo, những phẫu thuật lớn như căng da mặt toàn bộ, hút mỡ bụng, tạo hình thành bụng tuyệt đối không nên thực hiện sát Tết. Đây là các can thiệp cần thời gian hồi phục từ vài tuần đến vài tháng, không thể “đẹp” chỉ sau vài ngày. Việc cố làm gấp không chỉ khiến kết quả thẩm mỹ không như mong muốn mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng.

Tai biến thẩm mĩ tăng vọt tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM

Không chỉ tại các bệnh viện thẩm mĩ, Bệnh viện Da Liễu TPHCM cũng đang ghi nhận số lượng lớn bệnh nhân nhập viện vì tai biến làm đẹp trong những tuần cận Tết. BS-CK2 Trần Vũ Anh Đào, Phó trưởng khoa Thẩm mĩ Da cho biết, số ca biến chứng tăng khoảng 20-30% so với ngày thường.

Trong số đó có trường hợp chị N.T.H (32 tuổi) nhập viện với hai chân phù nề, đỏ rát, da nứt nẻ nghiêm trọng như bị bỏng. Trước đó, bệnh nhân sử dụng kem trộn làm trắng được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Chỉ sau vài ngày bôi, da bắt đầu nóng rát, sưng lan xuống bàn chân, đau tức và ngứa dữ dội, buộc phải nhập viện điều trị.

Một trường hợp khác là chị L.T.M (34 tuổi) đến khám trong tình trạng toàn bộ khuôn mặt phồng rộp, rỉ dịch sau khi sử dụng sản phẩm bôi da không rõ nguồn gốc. Người bệnh được tư vấn rằng da sẽ “đẹp nhanh, không để lại sẹo”, nhưng thực tế lại phải đối mặt với tổn thương da nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý.

Đáng chú ý là ca chị P.T.N (31 tuổi) thực hiện khử thâm môi tại một spa quảng cáo rầm rộ trên TikTok. Sau thủ thuật, môi sưng đau, chảy dịch mủ nhưng cơ sở làm đẹp trấn an là phản ứng “bình thường”. Chỉ đến khi môi nhiễm trùng nặng, hoại tử, đóng mài dày, khiến ăn uống và giao tiếp gặp khó khăn, chị mới buộc phải nghỉ việc nhiều ngày để điều trị tại bệnh viện.

Theo BS.CK2 Trần Vũ Anh Đào, các biến chứng thường gặp dịp cận Tết gồm viêm da tiếp xúc dị ứng, nhiễm trùng, áp xe, bỏng da, tăng sắc tố, thậm chí hoại tử. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý nôn nóng muốn đẹp nhanh, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ không phép, người thực hiện không phải bác sĩ và sử dụng sản phẩm kém chất lượng, không được kiểm soát.

Từ góc độ chuyên môn, cả hai bác sĩ đều nhấn mạnh mối nguy lớn nhất hiện nay là việc lạm dụng tiêm filler và các thủ thuật xâm lấn “nhanh - gọn - rẻ”. TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, filler chính thống được Bộ Y tế cấp phép có giá thành cao, chỉ được sử dụng tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế đủ điều kiện và do bác sĩ được đào tạo bài bản thực hiện. Việc tiêm filler trôi nổi, tiêm quá nhiều hoặc tiêm sai kỹ thuật có thể gây viêm, hoại tử, tắc mạch, thậm chí nhiễm trùng huyết và tử vong.

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý việc sử dụng mỹ phẩm, kem trộn và các sản phẩm “xách tay” làm trắng cấp tốc. Những lời quảng cáo như trắng bật tông sau vài ngày, hết nám chỉ sau một lần bôi thường đi kèm nguy cơ cao, bởi các sản phẩm này có thể chứa corticoid hoặc các chất độc hại gây teo da, giãn mạch, viêm da mạn tính, thậm chí ảnh hưởng đến thận và hệ thần kinh.