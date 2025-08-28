Thu hồi gấp mĩ phẩm 'thần dược' làm đẹp vì quảng cáo lừa người tiêu dùng

TPO - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ E150 - hộp 1 tuýp 20g do quảng cáo sai công dụng, không phù hợp với tính năng của sản phẩm mĩ phẩm cũng như thông tin đã công bố.

Theo văn bản gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố cùng Công ty TNHH Tân Hà Lan, sản phẩm Kem nghệ E150 bị đình chỉ là lô số 01, ngày sản xuất 2/1/2024, hạn dùng đến tháng 1/2029. Đây là sản phẩm do Công ty TNHH Tân Hà Lan (trụ sở tại quận Tây Hồ, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và được sản xuất tại chi nhánh ở Bắc Ninh.

Lí do thu hồi được xác định là nhãn và hướng dẫn sử dụng của sản phẩm có chứa nhiều cụm từ không đúng với công dụng của mĩ phẩm, vi phạm quy định hiện hành. Cụ thể, nhãn sản phẩm quảng cáo “Cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương”, “vitamin E thiên nhiên”, “giúp hết mụn”, “hết rạn da, hết các vết thâm nám”… Nội dung này chưa đáp ứng yêu cầu tại điểm đ, khoản 1, Điều 18 Thông tư 06/2011/TT-BYT.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc phân phối và dùng lô Kem nghệ E150 nêu trên, đồng thời tổ chức thu hồi, giám sát và xử lí vi phạm theo quy định. Công ty TNHH Tân Hà Lan cùng chi nhánh tại Bắc Ninh phải gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 25/9/2025. Trong trường hợp không thể loại bỏ các yếu tố vi phạm trên nhãn, doanh nghiệp buộc phải tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm. Ngoài ra, công ty còn phải rà soát các lô khác đã sản xuất, nếu phát hiện lỗi tương tự thì phải khẩn trương thu hồi và báo cáo trước ngày 7/9/2025.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Bắc Ninh trực tiếp giám sát việc thu hồi sản phẩm của Công ty TNHH Tân Hà Lan, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mĩ phẩm, xử lí nghiêm vi phạm nếu có.

Liên quan đến dược mĩ phẩm, Cục Quản lý Dược đã ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa - hộp 1 tuýp 5g. Lô sản phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố 002220/20/CBMP-HCM, số lô 0010724, ngày sản xuất 16/7/2024, hạn dùng 16/7/2027. Sản phẩm này do Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh (TPHCM) sản xuất và đưa ra thị trường, được giới thiệu là kem bôi giúp giảm ngứa do muỗi, kiến đốt.

Nguyên nhân thu hồi là do nhãn và hướng dẫn sử dụng của sản phẩm chứa các cụm từ, hình ảnh vượt quá phạm vi công dụng của mĩ phẩm, chẳng hạn như “Kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến đốt”, “Sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng…”, “có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da”.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh, các đơn vị sản xuất, phân phối chịu trách nhiệm thu hồi triệt để, báo cáo trung thực và thực hiện đúng các quy định hiện hành, nếu không sẽ bị xử lí theo pháp luật.