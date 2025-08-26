Báo động gia tăng trẻ mắc tật khúc xạ

TPO - Cứ 2 trẻ em ở thành phố lớn thì có 1 em mắc tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị. Con số này đang không ngừng gia tăng, khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, trẻ có thể đối mặt với nhược thị – “căn bệnh mắt lười” gây suy giảm thị lực lâu dài, thậm chí vĩnh viễn.

Theo thống kê năm 2024 của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam, hiện có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị chiếm tỷ lệ lớn nhất và tập trung nhiều ở các thành phố như Hà Nội, TP.HCM, nơi hơn một nửa số trẻ bị ảnh hưởng do thói quen học tập sai và lạm dụng thiết bị điện tử.

Đáng lo ngại, nếu không được can thiệp kịp thời, tật khúc xạ có thể dẫn tới nhược thị – căn bệnh đang ảnh hưởng từ 100.000 đến 500.000 trẻ dưới 6 tuổi (1-5%). Bên cạnh đó, khoảng 200.000 đến 400.000 trẻ (2-4%) mắc lác mắt, có nguy cơ kéo theo nhược thị và các rối loạn thị giác khác nếu không điều trị đúng cách.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa, bác sĩ, Ths. Đinh Thị Phương Thuỷ, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết, trẻ em có thể gặp phải nhiều bệnh lý về mắt, từ những tật phổ biến như khúc xạ (cận, viễn, loạn thị) đến các tình trạng nặng hơn như nhược thị (mắt lười), lác mắt (lé), hoặc tăng nhãn áp bẩm sinh. Ngoài ra, không ít trẻ còn mắc viêm kết mạc (đau mắt đỏ), đục thủy tinh thể bẩm sinh hay rung giật nhãn cầu – bệnh lý hiếm nhưng nguy hiểm, khiến mắt di chuyển không kiểm soát và gây tổn thương thị lực.

Bác sĩ, Ths. Đinh Thị Phương Thuỷ

﻿chia sẻ tại hội thảo.

Trước thực trạng này, ngày 26/8, Bộ môn Mắt - Khúc xạ nhãn khoa Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đông Đô tổ chức hội thảo khoa học “Chăm sóc mắt trẻ em từ lý thuyết đến thực hành”. Hội thảo quy tụ hơn 200 chuyên gia nhãn khoa trong nước và quốc tế, cập nhật các tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc mắt cho trẻ. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của cộng đồng y học đối với việc chăm sóc và bảo vệ đôi mắt trẻ thơ – những mầm non, ánh sáng của tương lai.

Bác sĩ Thuỷ cho biết: “Mục đích của hội thảo nhằm đem lại những kiến thức mới nhất từ các chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam. Cùng với đó các bác sĩ chuyên khoa mắt Bệnh viện Đông Đô mong muốn đem lại kiến thức mới nhất chuẩn chỉ nhất trong thăm khám và điều trị bệnh lý mắt ở trẻ nhỏ đặc biệt là các bệnh lý khó”.

Sự hiện diện và chia sẻ của các chuyên gia không chỉ khẳng định uy tín, chất lượng của hội thảo, mà còn mở ra cơ hội để nhãn khoa nhi Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế.

Tại sự kiện, các đại biểu đã trao đổi về các liệu pháp điều trị lác không cần phẫu thuật, đánh giá nguyên nhân và phương pháp xử trí bệnh rung giật nhãn cầu, cũng như nhiều ứng dụng lâm sàng hiện đại. Hội thảo không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế mà còn mở ra cơ hội kết nối, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của ngành nhãn khoa Việt Nam.

Chuyên gia quốc tế chia sẻ tại hội thảo.

Trước đó kết quả khảo sát tại Hà Nội và TP.HCM của Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy, Hà Nội có 51% trẻ em mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%, viễn thị chiếm 8,2% và loạn thị là 5,3%.

Tại TP.HCM, tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ lên tới 75,6%, trong đó, số trẻ em bị cận thị chiếm 52,7%.

Nhiều trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng ghi nhận mắc các bệnh về mắt và đã được phát hiện, điều trị kịp thời.

Khuyến cáo dành cho phụ huynh

Để bảo vệ thị lực cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi khám mắt định kỳ, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử, đảm bảo điều kiện ánh sáng và khoảng cách khi học tập, đồng thời khuyến khích trẻ tham gia hoạt động ngoài trời. Chế độ dinh dưỡng cân đối, giàu vitamin A và vệ sinh mắt đúng cách cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh lý về mắt.