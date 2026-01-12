Bộ Y tế diễn tập 4 tình huống cấp cứu bảo đảm công tác y tế cho Đại hội XIV

TPO - Sáng 12/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì buổi diễn tập nhằm bảo đảm công tác y tế cho Đại hội.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết ngay khi được giao nhiệm vụ, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như Ban Tổ chức Trung ương, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị chức năng để triển khai toàn diện công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Y tế đã thành lập Tiểu ban Y tế và Hội đồng Chuyên môn về khám chữa bệnh phục vụ Đại hội; bố trí các tổ y tế thường trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các khách sạn nơi đại biểu, khách mời lưu trú; chuẩn bị các đội cấp cứu lưu động, lực lượng dự phòng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, danh mục thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế được rà soát, hoàn thiện; các kế hoạch diễn tập, hướng dẫn xử trí cấp cứu và điều trị các tình trạng thường gặp cũng được xây dựng, ban hành cụ thể.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nghe báo cáo về các tình huống cấp cứu y tế tại buổi diễn tập.

Về cơ sở vật chất, tại mỗi khách sạn có đại biểu lưu trú đều bố trí một phòng trực cấp cứu. Riêng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thiết lập khu hồi sức tích cực hiện đại như một đơn nguyên ICU hoàn chỉnh cùng hai phòng cấp cứu, khám chữa bệnh, được trang bị đầy đủ phương tiện hiện đại như xe cứu thương, máy ép tim, máy phá rung tự động, máy thở, hệ thống tim phổi nhân tạo, máy X-quang di động, siêu âm tại giường, các thiết bị xét nghiệm nhanh, thuốc và vật tư y tế thiết yếu. Khu hồi sức tích cực được kết nối hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban Y tế và các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Hữu nghị, Trung ương Quân đội 108 và Việt Đức.

Về nhân lực, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cùng các giáo sư, chuyên gia đầu ngành về nội khoa, ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, tim mạch, thần kinh, bệnh nhiệt đới… được huy động tham gia trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được Sở Y tế Hà Nội chủ động triển khai, tăng cường giám sát, bố trí lực lượng y tế ứng trực và sẵn sàng phối hợp với Bộ Y tế xử lí các tình huống phát sinh. Bộ Y tế đồng thời xây dựng các kịch bản diễn tập để nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống y tế bất thường.

Theo kế hoạch diễn tập, Hội đồng Chuyên môn đã lựa chọn 4 tình huống cấp cứu trọng điểm. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai đảm nhiệm 3 tình huống gồm ngừng tuần hoàn, nhồi máu cơ tim và đột quỵ; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phụ trách tình huống cấp cứu đa chấn thương, với sự phối hợp của Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Kết luận buổi diễn tập, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của các đơn vị và các chuyên gia tham gia. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát kĩ toàn bộ nhiệm vụ với tinh thần “chuẩn bị tối đa nhưng sử dụng tối thiểu”, bảo đảm thông tin liên lạc, chỉ đạo, điều hành thông suốt. Mọi tình huống phát sinh trong thời gian Đại hội sẽ được Hội đồng Chuyên môn xem xét, quyết định kịp thời.

Thứ trưởng khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đòi hỏi ngành y tế phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đại biểu trước, trong và sau Đại hội. Theo kế hoạch, ngày 13/1, các tổ y tế sẽ tiếp tục tham gia công tác sơ duyệt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhằm hoàn thiện toàn bộ phương án trước khi Đại hội XIV chính thức diễn ra.