Đi lạc đúng ngày sinh nhật, người đàn ông Singapore được Công an TPHCM giúp đoàn tụ với người thân

Nguyễn Dũng
TPO - Một người đàn ông quốc tịch Singapore rời nhà từ 1 giờ sáng trong ngày sinh nhật của mình. Ông đi bộ từ trung tâm thành phố qua nhiều phường xã rồi lạc về phường An Phú Đông (quận 12 cũ). Khi phát hiện, ông có biểu hiện bị lẫn, không nhớ nơi tạm trú nên được đưa về công an phường hỗ trợ.

Trưa 12/12, Công an phường An Đông (TPHCM) tiếp nhận tin báo của người dân về một người đàn ông nước ngoài có biểu hiện bị lẫn, không nhớ nơi tạm trú. Người đàn ông này sau đó được xác định tên là Alvin, quốc tịch Singapore.

Ông Alvin và con gái đoàn tụ tại trụ sở công an.

Ngay khi tiếp nhận, Công an phường An Đông đã đưa ông về trụ sở và nhanh chóng phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an phường Cầu Ông Lãnh cùng các đơn vị liên quan để rà soát, truy tìm thông tin từ những manh mối rất hạn chế.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác minh được nhân thân và liên hệ được với gia đình, ông Alvin đã đoàn tụ với con gái là chị Jing Yi. Theo chị Jing Yi, cha mình rời khỏi nhà từ khoảng 1 giờ sáng và bị lạc nhiều giờ liền.

Đặc biệt, ngày 12/12 cũng chính là sinh nhật của ông Alvin. Việc kịp thời tìm thấy và đưa ông trở về an toàn trở thành món quà ý nghĩa nhất trong ngày đặc biệt này.

Chị Jing Yi gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an TP.HCM vì sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm, giúp gia đình vượt qua thời khắc đầy lo lắng và đoàn tụ trong niềm vui trọn vẹn.

Nguyễn Dũng
