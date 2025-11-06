Tìm thấy cụ bà 86 tuổi sau hai ngày đi lạc trong rừng

TPO - Đi thăm người thân, bà Đặng Mùi Liều (86 tuổi, trú thôn Khe Đóm, xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai) không may bị lạc trong rừng. Sau hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà với tình trạng kiệt sức. Hiện bà đang được điều trị và sức khỏe đã dần ổn định.

Trước đó, khoảng 8h sáng 4/11, cụ Liều đi bộ qua đường rừng sang thôn Làng Cang, cùng xã, để thăm người thân. Đến tối cùng ngày, người nhà không thấy cụ tới nơi, cũng không thể liên lạc được. Địa bàn Phong Dụ Hạ chủ yếu là đồi núi, sóng điện thoại yếu, đường rừng hiểm trở nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Gia đình cùng hàng xóm đã tỏa đi tìm suốt đêm nhưng không có kết quả, đến sáng hôm sau mới báo tin cho Công an xã.

Lực lượng chức năng tìm thấy cụ Liều sau 2 ngày tìm kiếm.

Khoảng 11h ngày 5/11, Công an xã Phong Dụ Hạ (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo của chị Triệu Thị Liều (SN 2005, trú thôn Khe Đóm) về việc cụ Đặng Mùi Liều đi lạc.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Phong Dụ Hạ huy động lực lượng, chia thành nhiều tổ tìm kiếm dọc các tuyến rừng. Sau gần hai ngày nỗ lực, đến khoảng 15h ngày 6/11, lực lượng chức năng phát hiện cụ Đặng Mùi Liều tại khu vực Nhón (thôn Làng Cang), cách nhà khoảng 8km.

Khi được tìm thấy, cụ trong tình trạng kiệt sức do đói và thời tiết rét buốt. Công an xã cùng người dân đã dùng cáng tự chế đưa cụ ra khỏi rừng, chuyển đến Phòng khám đa khoa xã Phong Dụ Hạ cấp cứu.

Đến nay, sức khỏe cụ Liều đã dần ổn định và đang được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc.