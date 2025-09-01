Hội Phụ nữ Trung đoàn 375 – 'Hậu phương' vững chắc cho ngày hội Quốc khánh

TPO - Phía sau màn diễu binh, diễu hành hùng tráng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, có một "lực lượng" cống hiến thầm lặng, là những nữ chiến sĩ của Hội Phụ nữ Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ).

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, không chỉ khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn tri ân sâu sắc công lao của các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Nữ cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn cho người dân dự lễ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung đoàn 375 đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự cho buổi lễ. Trong đó, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nghiêm lễ tiết, tác phong chuẩn mực trong quá trình kiểm tra, kiểm soát an ninh; ân cần hướng dẫn các đại biểu, khách mời tham dự; góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi nhưng vẫn kỷ luật, nghiêm minh của lực lượng cảnh vệ.

Những suất cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng đem đến các chốt cho đồng đội.

Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chuyên môn, những nữ chiến sĩ còn đảm nhận công tác hậu cần, một phần việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Họ chuẩn bị hàng trăm suất cơm nóng hổi, đủ đầy dinh dưỡng; vận chuyển đồ ăn, nước uống tới các chốt trực; kịp thời động viên đồng chí, đồng đội đang làm nhiệm vụ. Mỗi phần ăn, mỗi chai nước trao tay đều chứa đựng tình đồng chí, đồng đội, tạo nên sức mạnh tinh thần bền bỉ để lực lượng hoàn thành trọng trách.

Đối với cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn 375, đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là niềm vinh dự, tự hào thiêng liêng. Với tinh thần chủ động, cảnh giác cao độ, quyết tâm vượt mọi khó khăn, họ đã khẳng định vai trò “hậu phương vững chắc”, vừa bảo đảm an ninh tuyệt đối, vừa làm đẹp thêm hình ảnh của lực lượng Cảnh vệ nói riêng và Công an nhân dân nói chung.