Thông tin đáng chú ý về máy bay 'lực sĩ' vừa rơi ở Colombia

TPO - Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules tại miền Nam Colombia đã tăng lên ít nhất 48 người. C-130 Hercules là dòng máy bay ra đời từ thập niên 1950 và hiện vẫn được quân đội nhiều nước sử dụng.

Ít nhất 66 người thiệt mạng khi một máy bay quân sự Colombia chở 125 người bị rơi ở miền nam nước này hôm 23/3. Chiếc máy bay Hercules C-130 số hiệu FAC 1016 chở 114 quân nhân và 11 phi hành đoàn đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Puerto Leguizamo, Putumayo.

Đây là vụ rơi máy bay C-130 Hercules thứ hai tại Nam Mỹ trong chưa đầy một tháng. Hôm 27/2, một máy bay vận tải quân sự của Bolivia gặp nạn trong lúc đáp 2 khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Hercules là dòng máy bay cánh quạt 4 động cơ do Lockheed Martin sản xuất với năng lực hoạt động trên các đường băng dã chiến và được quân đội nhiều nước sử dụng để vận chuyển binh lính và trang thiết bị. Máy bay này được đánh giá là một trong những thiết kế thành công nhất của nhà thầu quốc phòng nổi tiếng. Đây cũng là máy bay được sản xuất liên tục lâu đời nhất thế giới.

Thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1954, đến nay gần 70 năm đã trôi qua, C-130 vẫn là xương sống của lực lượng không vận Mỹ và 60 quốc gia khác trên thế giới. C-130 dài 29,8 m, sải cánh 40,4 m, cao 11,6 m, trọng lượng rỗng 34 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 70 tấn, tải trọng hàng hóa 20 tấn. Khoang chở hàng của C-130 dài 16 m, rộng 3 m, cao 2,7 m.

C-130 được trang bị 4 động cơ cánh quạt Allison T56, công suất 4.590 mã lực/chiếc, tốc độ tối đa 592 km/h, tốc độ hành trình 540 km/h, phạm vi hoạt động 3.800 km với nhiên liệu nội bộ. Động cơ của máy bay có thể hoạt động hiệu quả ở những đường băng không rải nhựa. Đó là lý do C-130 được mệnh danh "lực sĩ".

Các kỹ sư đã phát triển khái niệm thiết kế máy bay đa dụng dựa trên bộ khung duy nhất. C-130 có thể cấu hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, gồm vận tải quân sự, triển khai lính dù, trinh sát, tuần tra hàng hải, tiếp nhiên liệu trên không, chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy trên không. Máy bay này có thể dùng cho quân sự lẫn dân sự.

C-130 được phát triển với khoảng 40 biến thể khác nhau, trong đó ấn tượng nhất là AC-130 Gunship. Biến thể này được vũ trang pháo M102 105 mm, pháo L60 Bofors 40 mm và 2 pháo 20 mm. Cấu hình vũ khí có thể thay đổi tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Dàn vũ khí cực mạnh trên AC-130 khiến nó được ví von là hung thần trên không đối với phiến quân, các nhóm khủng bố. Nó thường tấn công theo kiểu bay vòng tròn quanh mục tiêu, tạo ra mật độ hỏa lực dày đặc và lâu hơn so với kiểu oanh tạc thông thường.

Theo Airguide, tính đến năm 2025, 2.500 chiếc C-130 đã được sản xuất và đang sử dụng trong quân đội 60 nước trên thế giới. Máy bay đã hỗ trợ các hoạt động chiến đấu, nhiệm vụ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, chữa cháy, hoạt động sơ tán và thậm chí cả các vai trò dân sự. C-130 là chiếc máy bay lớn nhất từng hạ cánh và cất cánh từ một tàu sân bay - một kỳ tích mà bất cứ máy bay vận tải hiện đại nào có thể sánh được.