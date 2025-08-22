Hà Nội - điểm hẹn của hàng triệu du khách dịp lễ Quốc khánh

TP - Dịp lễ Quốc khánh 2/9/2025 đánh dấu bước ngoặt của ngành Du lịch Thủ đô. Hà Nội không chỉ dẫn đầu các điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất mà còn trở thành tâm điểm của hàng triệu du khách trong nước và quốc tế. Với hàng loạt sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm lạ, Hà Nội được dự kiến sẽ “đông chưa từng có” trong những ngày sắp tới.

Dẫn đầu các điểm đến

Nếu năm 2024, Hà Nội chỉ đứng thứ 7 trong danh sách tìm kiếm điểm đến dịp lễ Quốc khánh, thì năm nay, Thủ đô đã vươn lên vị trí số 1. Dữ liệu từ Agoda cho thấy, lượt tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội tăng gấp 44 lần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đi kèm là chương trình diễu binh, diễu hành, hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc gia.

Các công ty lữ hành như Vietravel hay BenThanh Tourist đều xác nhận, lượng tua và khách tăng 20-30%. Giá tua tăng nhẹ (10-20%), nhưng không ảnh hưởng đến sức mua. Đặc biệt, các tua ngắn 2-4 ngày tới Hà Nội và vùng phụ cận được lựa chọn nhiều, với lịch trình linh hoạt, phù hợp nhóm gia đình.

Khách du lịch nước ngoài thích thú khi được tham gia vào một sự kiện lớn của Việt Nam. Ảnh: Blog của Rọt

Với 3.761 cơ sở lưu trú, hơn 71.000 phòng, Hà Nội có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng cao, nhiều khách sạn quanh khu vực Hồ Gươm, phố cổ, Quảng trường Ba Đình đã kín phòng từ sớm.

Theo khảo sát của phóng viên, các khách sạn không chỉ chuẩn bị chu đáo về phòng nghỉ mà còn đầu tư vào trải nghiệm. Khách sạn Thăng Long Opera trang hoàng cờ đỏ sao vàng, chuẩn bị “mẹt quà Hà Nội” gồm các đặc sản như bánh gối, bánh tôm, phở cuốn, bánh chả, chè lam, bánh cốm.

Đặc biệt, tối 2/9, tầng 8 khách sạn sẽ phục vụ xem pháo hoa, kèm trà, nước và đồ ăn nhẹ. Hanoi Hotel vì gần tuyến diễu binh quan trọng trên đường Kim Mã, chỉ cách khu vực diễu hành khoảng 2 phút đi bộ nên đã ra nhiều chính sách ưu tiên cho khách chọn vị trí thuận lợi để dễ dàng hòa mình vào không khí lễ hội lớn.

Ngoài ra, các điểm ăn uống như phố Tống Duy Tân, chợ Đồng Xuân, phố đi bộ Trịnh Công Sơn cũng sẵn sàng phục vụ du khách với thực đơn đậm chất Hà Nội.

Để phục vụ chu đáo, thành phố huy động 1.012 nhà vệ sinh công cộng, kêu gọi mở cửa miễn phí các nhà vệ sinh tại nhà hàng, khách sạn, điểm công cộng. Các đơn vị kinh doanh du lịch được yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh và chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, trong ngày 3/9, dự kiến có 35.000 suất quà sẽ được phát cho người dân đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, bộ sản phẩm du lịch lần này là biểu hiện rõ nét của chiến lược phát triển bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại. Hà Nội không chỉ muốn tạo điểm nhấn dịp lễ mà còn kỳ vọng giữ chân du khách lâu dài, đưa Thủ đô trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Thủ đô trong không khí mùa thu lịch sử

Tua mới, trải nghiệm lạ

Tâm điểm chú ý trong số các tour mới của Hà Nội là tuyến tàu du lịch nội đô “Năm Cửa Ô” - The Hanoi Train, khai trương ngày 19/8. Chuyến tàu đi qua các địa danh lịch sử quan trọng như ga Long Biên, ga Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... Đoàn tàu gồm toa xe ghế ngồi 2 tầng, nội thất sang trọng. Các cửa kính mở rộng để ngắm cảnh dọc đường.

Hanoitourist cũng ra mắt loạt tour chuyên đề như “Hà Nội và các vòng thành”, “Phố cổ - Hồ Tây”, “Hà Nội và các làng nghề” kết hợp trải nghiệm du ngoạn sông Hồng bằng tàu Thăng Long Victory - sản phẩm du lịch sông được đầu tư bài bản.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định: “Hà Nội đang đi đúng hướng khi tập trung vào du lịch chiều sâu. Các sản phẩm mới không chỉ đưa khách đi mà còn tạo điều kiện cho khách hiểu, có như vậy mới giữ chân họ. Đó là cốt lõi của một đô thị du lịch hiện đại”.

Ngoài các tua mới, Hà Nội còn công bố 80 sản phẩm du lịch đặc sắc chia theo 8 nhóm chủ đề: di sản, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, ẩm thực, nghệ thuật đêm, nông nghiệp, giao thông - khách sạn - liên kết vùng. Đây là bộ sưu tập sản phẩm đa dạng nhất từ trước đến nay, phản ánh một chiến lược làm du lịch có hệ thống, không đơn thuần chạy theo lễ hội.

Lễ diễu binh, bắn pháo hoa hút khách Sáng 2/9, chương trình diễu binh, diễu hành quy mô quốc gia với sự tham gia của hàng chục nghìn người từ các khối lực lượng vũ trang, quần chúng và 5 quốc gia khách mời diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Tối cùng ngày, Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 địa điểm: Hồ Gươm, Hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán (Hà Đông) và sân vận động Mỹ Đình. Đây là điểm hẹn hấp dẫn cả người dân và du khách.

Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ trước sự đổi mới. Chị Phạm Thảo Nguyên, du khách từ TPHCM, chia sẻ: “Tôi đã đến Hà Nội nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy háo hức như chuyến này. Chúng tôi đã lên kế hoạch buổi sáng đi tàu 2 tầng ngắm phố phường, đến chiều lên sông Hồng nghe kể chuyện thành Thăng Long, lũ trẻ cũng cảm thấy rất mới mẻ”.

Cùng góc nhìn đó, anh Lê Quang Minh, một hướng dẫn viên lâu năm cho rằng: “Sản phẩm càng có chiều sâu thì hướng dẫn viên càng có đất diễn. Khách quốc tế giờ họ không muốn chụp ảnh xong là về, họ muốn biết vì sao nơi này có tên là Ô Quan Chưởng, tại sao tà áo dài lại gắn với Hà Nội... Các tua mới đã bắt đầu trả lời được những câu hỏi như thế”.

Dịp này, Hà Nội còn trở thành sân khấu của nhiều sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần làm sống dậy ký ức lịch sử và khơi dậy tinh thần yêu nước. Nổi bật trong đó là triển lãm “Bút sắc, lòng son” tại Nhà tù Hỏa Lò, tái hiện hình ảnh những người chiến sĩ cách mạng dùng ngòi bút để gìn giữ khí tiết, truyền cảm hứng đấu tranh.

Tại Hoàng thành Thăng Long, hội chợ hàng lưu niệm thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần tôn vinh sản phẩm thủ công truyền thống. Cùng lúc, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức triển lãm “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai”, giới thiệu những tư liệu quý về phong trào xóa nạn mù chữ thời kỳ đầu cách mạng.