Săn ưu đãi khách sạn, trải nghiệm lễ hội đặc sắc dịp 2/9

Dịp lễ Quốc khánh năm nay, nhu cầu du lịch nội địa tăng mạnh với nhiều điểm đến ghi nhận lượng đặt phòng cao. Các khu nghỉ dưỡng FLC chuẩn bị chuỗi hoạt động ẩm thực, giải trí cùng gói ưu đãi lưu trú áp dụng tại toàn bộ hệ thống.

Nhân dịp kỳ nghỉ 2/9 kéo dài và trước khi bước vào năm học mới, nhiều gia đình vẫn tranh thủ đưa con đi du lịch để nghỉ ngơi, thư giãn. Theo dữ liệu từ Booking.com, 41% khách du lịch Việt Nam có kế hoạch đi du lịch trong dịp này, coi đây là thời điểm lý tưởng để tận hưởng một kỳ nghỉ đáng nhớ.

Bên cạnh các điểm đến biển truyền thống, năm nay xu hướng “Bắc tiến” cũng được ghi nhận, khi nhiều du khách lựa chọn tới Hà Nội để hòa mình vào lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận từ các hãng hàng không, giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội giai đoạn 30/8 - 3/9 đang ở mức cao, dao động khoảng 5 triệu đồng và từ 5,6 - 6,5 triệu đồng cho khung giờ đẹp, cao gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Ngoài việc tham gia các hoạt động tại Thủ đô, nhiều du khách cũng tìm kiếm điểm đến lân cận để kết hợp trải nghiệm một hành trình miền Bắc trọn vẹn. Các địa danh như Hạ Long, Sầm Sơn, Sapa… đang nằm trong danh sách được quan tâm, trong đó có nhiều gói nghỉ dưỡng - giải trí kết hợp ưu đãi dịp lễ do FLC Hotels & Resorts triển khai.

Không gian nghỉ dưỡng tại FLC Sầm Sơn

Chị Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) chia sẻ: “Dịp lễ 2/9 thường là cơ hội hiếm trong năm để cả gia đình cùng đi nghỉ. Điều tôi quan tâm là tìm được nơi đảm bảo dịch vụ chất lượng trong giai đoạn đông khách, vừa có các hoạt động giải trí để mọi người cùng tham gia, thay vì chỉ ở khách sạn và tắm biển.”

Nắm bắt nhu cầu này, vào dịp lễ, FLC Hotels & Resorts thường tổ chức các hoạt động ẩm thực và giải trí như tiệc Buffet thường niên, vốn từ lâu đã trở thành điểm nhấn được nhiều du khách yêu thích và chờ đón mỗi năm. Chỉ từ 399.000 VNĐ/vé, thực khách có thể thưởng thức hàng chục món ăn đa dạng từ hải sản tươi sống, ẩm thực quốc tế đến đặc sản địa phương.

Không khí lễ hội còn tăng thêm phần sôi động với chương trình bốc thăm trúng thưởng, tặng nhiều quà giá trị, cùng các đêm nhạc live music, mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn cho du khách trong kỳ nghỉ.

Ảnh 2: Tiệc buffet 2/9 hàng năm tại FLC City Hotel Beach Quy Nhơn.

FLC Hotels & Resorts – Gợi ý kỳ nghỉ 5 sao dịp 2/9

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, FLC Hotels & Resorts triển khai gói ưu đãi đặc biệt áp dụng tại toàn bộ hệ thống quần thể và khách sạn thành viên, với mức giá từ 2,9 triệu đồng cho 2 khách. Du khách có thể lựa chọn một trong hai hình thức: 1 đêm nghỉ kèm 1 bữa trưa cao cấp, hoặc 2 đêm nghỉ tiện nghi. Mỗi gói đều đi kèm ưu đãi bổ sung trị giá tới 1 triệu đồng, tùy theo chính sách của từng khách sạn.

Các khách sạn FLC bắt đầu trang hoàng đón lễ.

Điểm đến đa dạng khắp ba miền

Với hệ thống trải dài từ Bắc tới Nam, FLC Hotels & Resorts mang đến cho du khách nhiều lựa chọn điểm đến: nghỉ dưỡng ven biển tại Quy Nhơn, Sầm Sơn; thư giãn giữa thiên nhiên xanh mát ở Vĩnh Phúc; hay chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long từ góc nhìn toàn cảnh trên đồi. Tất cả đều sở hữu tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao và không gian nghỉ dưỡng được đánh giá cao.

Phòng nghỉ tiêu chuẩn tại FLC Hạ Long, chỉ từ 2.900.000 VNĐ/2 người cho 2 đêm nghỉ hoặc 1 đêm nghỉ và 1 bữa ăn, cùng nhiều quyền lợi đi kèm.

Theo đại diện FLC Hotels & Resorts, đây là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất của hệ thống trong mùa cao điểm, hướng tới mục tiêu vừa tri ân khách hàng thân thiết, vừa thu hút nhóm khách mới trải nghiệm dịch vụ.

Với những chuẩn bị kỹ lưỡng và mức giá cạnh tranh, chương trình ưu đãi 2/9 của FLC Hotels & Resorts hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ lễ một cách trọn vẹn, an toàn và đáng nhớ.