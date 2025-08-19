Tinh thần Cách mạng Tháng Tám

Từ thời khắc thiêng liêng ấy, dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới - trang sử của độc lập, tự do và tự quyết vận mệnh. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám, được hun đúc từ sức mạnh toàn dân, đã làm nên những chiến thắng lẫy lừng, thu non sông về một mối, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tám thập kỷ đã trôi qua, dân tộc Việt Nam đã vượt qua vô vàn thử thách để từng bước xây dựng và phát triển đất nước. Sau 40 năm đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được định hình; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hạ tầng, khoa học – công nghệ đều có những chuyển biến rõ rệt. Những thành tựu đó chính là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tự lực - tự cường của cả dân tộc, bắt nguồn từ tư tưởng vĩ đại trong mùa thu Độc lập năm 1945.

Ngày nay, Việt Nam đang đứng trước một vận hội mang tính lịch sử. Việc sáp nhập địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là những bước chuẩn bị chiến lược quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - phát triển xanh, phát triển số, phát triển bền vững dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (dự kiến tổ chức đầu năm 2026) không chỉ tổng kết 40 năm đổi mới mà còn định vị tầm nhìn chiến lược, đặt nền tảng cho một giai đoạn phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Vừa qua, Đảng đã ban hành bốn nghị quyết quan trọng nhằm tạo dựng các trụ cột thể chế mới. Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây được coi là “bộ tứ trụ cột” giúp đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Các nghị quyết nêu rõ: phát triển đất nước trong thời gian tới phải dựa trên các trục chính - xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Mỗi trục đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên và đánh giá hiệu quả để bảo đảm sự đồng bộ và thực chất trong toàn hệ thống.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng là: đổi mới phải toàn diện, không đi theo lối mòn cũ; cải cách phải đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết; phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, người dân và đội ngũ trí thức.

Cách mạng Tháng Tám chính là nền móng để đất nước có được cơ đồ và tiềm lực phát triển như ngày nay. Mùa thu Độc lập không chỉ là ký ức, mà là lời nhắc về trách nhiệm và khát vọng độc lập, tự do, phồn vinh của dân tộc.

Khi sức nước gặp vận hội mới và khát vọng được chuyển hóa thành hành động cụ thể, Việt Nam hoàn toàn có đủ nền tảng và niềm tin để bước vào kỷ nguyên phát triển - thịnh vượng - hùng cường.