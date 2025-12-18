Tầm nhìn thế kỷ

Một tuyên ngôn bằng hành động về khát vọng đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng – trong đó khu vực ngoài Nhà nước chiếm tới 82% – cho thấy một thực tế rất rõ: động lực phát triển của Việt Nam hôm nay không còn đơn tuyến, mà là sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa Nhà nước kiến tạo và khu vực kinh tế tư nhân, giữa chiến lược quốc gia và sức sáng tạo của thị trường. Những con số ấy không chỉ nói về tiền vốn, mà nói về niềm tin.

Điều đáng chú ý là cấu trúc của các dự án: từ hạ tầng giao thông chiến lược như đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; đến các trục phát triển đô thị – cảnh quan như đại lộ sông Hồng; từ công nghiệp nền tảng như sản xuất ray đường sắt thép đặc biệt; tới những thiết chế mới của đời sống đô thị hiện đại như Khu đô thị thể thao Olympic; tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, đường sắt đô thị Phú Quốc; những cây cầu kết nối liên vùng. Tất cả cho thấy một tầm nhìn đầu tư dài hạn: đột phá cho tương lai, chứ không chỉ cho nhiệm kỳ.

Việc lựa chọn 79 điểm cầu, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, cũng mang một thông điệp giàu tính biểu tượng. Nếu như 19/12/1946 là thời khắc cả dân tộc đứng lên bảo vệ độc lập bằng ý chí và máu xương, thì 19/12/2025 là thời điểm đất nước khẳng định quyết tâm vươn lên bằng trí tuệ, hạ tầng và năng lực cạnh tranh. Tinh thần kháng chiến năm xưa hôm nay được tiếp nối bằng tinh thần kiến thiết, phát triển và phụng sự nhân dân.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, kinh tế toàn cầu còn không ít rủi ro, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, thậm chí hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tới, đòi hỏi không chỉ quyết tâm chính trị mà còn năng lực tổ chức thực thi. Bởi vậy, yêu cầu “6 rõ” mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh – “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm” - không phải là khẩu hiệu hành chính, mà là nguyên tắc quản trị hiện đại, là điều kiện để biến tầm nhìn thành kết quả cụ thể.

Ở đây, điều cần nhấn mạnh thêm là vai trò của con người. Những công trình mang tầm thế kỷ không tự mọc lên từ bản vẽ hay nghị quyết, mà được tạo nên từ mồ hôi, trí tuệ và sự bền bỉ của hàng vạn kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường. Việc Bộ Nội vụ được giao chủ trì khen thưởng, đặc biệt quan tâm tới lực lượng trực tiếp thi công, không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách nuôi dưỡng tinh thần cống hiến – yếu tố quyết định cho mọi công cuộc phát triển.

Nhìn rộng hơn, 234 dự án lần này cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển: từ “làm cho kịp” sang “làm cho đáng”, từ chạy theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa.

Lễ khởi công, khánh thành ngày 19/12 là lời cam kết với nhân dân và với tương lai rằng đất nước này đang bước vào một chu kỳ phát triển mới – tự tin hơn, bài bản hơn và bền vững hơn.

Những dự án hôm nay, nếu được thực hiện đúng tinh thần “6 rõ”, sẽ trở thành những trụ cột cho nhiều thập kỷ tới, góp phần định hình diện mạo Việt Nam trong thế kỷ XXI.