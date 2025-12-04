Phía sau cuộc đua

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP - Cùng với những cơn bão và tổn thất từ thiên tai, cuộc đua tăng lãi suất huy động của các ngân hàng những tháng cuối năm là một trong những tâm điểm khiến giới doanh nhân, người dân quan tâm.

Khởi đầu cuộc đua từ vài ngân hàng thương mại nhỏ. Có những ngân hàng vừa tổ chức đêm diễn ca nhạc quốc tế đình đám và đồng thời tăng lãi suất. Như một hiệu ứng, các ngân hàng khác nhập cuộc và cuối tháng 11 vừa rồi, đã có sự tham gia của thành viên thuộc nhóm big 4 (4 ngân hàng cổ phần nhà nước). Cho đến nay, ước tính có trên 20 ngân hàng tham gia cuộc đua nói trên.

Vậy đua tăng lãi suất huy động ảnh hưởng gì? Cuối năm là thời điểm khá nhạy cảm với các doanh nghiệp, giai đoạn cần tập trung nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh. Lãi suất huy động tăng kéo theo nỗi lo lãi cho vay tăng.

Cuộc đua này là điều không mong muốn khi ít nhiều tạo áp lực lên giá cả hàng hóa, gây nguy cơ lạm phát. Tất nhiên, các chuyên gia vẫn trấn an rằng, vẫn còn “chiếc vòng kim cô” của Ngân hàng Nhà nước (giữ ổn định lãi điều hành khoảng 4,5%/năm), các ngân hàng khó mà vượt mặt.

Cũng phải công bằng mà nói, gần 1 năm qua, ngân hàng trở thành kênh cho vay vốn giá rẻ (lãi suất thấp), dễ tiếp cận. Một phần nguồn vốn này đã đi vào sản xuất, kinh doanh, góp phần cứu cánh cho nền kinh tế; chắc chắn phần không nhỏ “rót” vào bất động sản.

Mà giá bất động sản đang cao ngất ngưởng, những ngân hàng nào có dư nợ cho vay cao trong lĩnh vực này? Không quá khó để thống kê khi nhìn vào các sản phẩm bất động sản có đính kèm khoản vay ưu đãi và cả thương hiệu liên quan ngân hàng. Không ai mong muốn, nhưng chẳng may giá bất động sản tới đây chững lại hoặc tệ hơn nữa, rủi ro sẽ xảy ra.

Bản thân các ngân hàng cũng đang bị các kênh thu hút vốn khác cạnh tranh, như vàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), đồng tiền số… Chỉ riêng TPDN, quy mô thị trường năm 2025 phát hành khoảng 500 nghìn tỷ đồng. Trong nội bộ giữa các ngân hàng dường như đang có dòng chảy ngầm đua thu hút nhân sự, cho nên ảnh hưởng ít nhiều tới chất lượng dịch vụ.

Việc nhân sự của ngân hàng này nhảy việc sang ngân hàng khác, mang theo cả dữ liệu cá nhân khách hàng VIP rồi câu kéo đã diễn ra. Dù nhiều ngân hàng tung đủ các gói sản phẩm, các chiêu khuyến mãi, các concert ca nhạc đẳng cấp quốc tế đẩy thương hiệu, nhưng xem ra tiền nhàn rỗi vẫn thích đổ vào các kênh đầu tư khác linh hoạt, chiếm tỷ suất lợi nhuận cao hơn lãi suất huy động (ngân hàng).

Cuộc đua này dù có vẻ rầm rộ với hàng chục ngân hàng tham gia, nhưng chắc chắn không ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ. Các chuyên gia kinh tế đưa ra nhiều phán đoán từ nỗi lo lạm phát, tới dấu hiệu siết tín dụng trong tương lai dù điều này khó diễn ra…

Đình Thắng
