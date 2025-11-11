Tiền ở thành phố đáng sống

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP - Tiền bạc, là cách gọi dân dã quen thuộc bao đời mà trên văn bản hành chính trang trọng vẫn được gọi bằng hai chữ “tài chính”. Đà Nẵng “thành phố đáng sống”, cùng với TPHCM, đã được Trung ương định vị phát triển thành Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) của Việt Nam.

Hồi đầu tuần trước, tại Hội nghị về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Anh, CH Czech, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu IFC tại Việt Nam sẽ hoạt động ngay trong tháng 11 này. Trong đó IFC Đà Nẵng được giao nhiệm vụ tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công-nông nghiệp.

“Thành phố đáng sống” sẽ thế nào khi trở thành một trung tâm tiền tệ tầm quốc gia và thế giới? Thực ra hai chữ “tiền tệ” theo cách hiểu truyền thống đến thời điểm này đã không thể phản ánh và diễn đạt hết được hình thức, tính chất và ý nghĩa mới phi truyền thống của thị trường tài chính cũng như công nghệ tài chính đang ào ạt thay đổi và phát triển hiện nay.

Cũng như vậy, sau hơn hai thập kỷ, khái niệm “đáng sống” với Đà Nẵng chắc hẳn sẽ phải khác. Không chỉ vì sau ngày 1/7/2025 lịch sử, Đà Nẵng mới đã có thêm cả tỉnh Quảng Nam, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất nước. Cho dù là tổng hòa của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, môi trường sinh thái, con người,... nhưng cơ bản nội hàm “đáng sống” một thời tôi cho rằng vẫn thiên về sự hưởng thụ không gian tĩnh tại, hiền hòa... nhiều hơn là phát triển kinh tế.

Với Trung tâm Tài chính quốc tế, và Khu Thương mại tự do, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất lớn để vươn mình phát triển, đưa danh hiệu “đáng sống” lên một tầm cao mới phù hợp với đà phát triển của thời đại.

Danh hiệu “thành phố đáng sống” không còn dành riêng cho du lịch, nghỉ dưỡng, mà còn trở thành nền tảng mềm cho Trung tâm Tài chính quốc tế trong việc thu hút đầu tư, vốn và nhân tài. Một nơi hiện đang có chất lượng môi trường sống cao, hạ tầng đồng bộ, chính quyền minh bạch... Ngược lại, việc ra đời Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo ra việc làm chất lượng cao (về ngân hàng, đầu tư, công nghệ tài chính, dịch vụ pháp lý,...); thu hút các chuyên gia và cư dân toàn cầu; mở rộng dư địa mới tăng nguồn thu ngân sách; thúc đẩy đô thị hóa bền vững hướng tới mô hình “thành phố thông minh – xanh – sáng tạo”...

Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã kết nối, hợp tác và tham vấn các Trung tâm Tài chính hàng đầu trên thế giới ở Đức, Anh, Dubai... để tận dụng, thu hút các nguồn lực. Hiện cũng đã có hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành thành viên IFC Đà Nẵng.

Một cách khôn ngoan, Đà Nẵng biết vừa phải giữ thương hiệu “đáng sống”, vừa phải trở thành nơi đáng đến, đáng đầu tư,... Biết rằng để thu hút các chuyên gia cũng như những định chế tài chính lớn thì không chỉ cần cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất, mà còn phải tạo ra hệ sinh thái hài hòa giữa con người, xã hội và thiên nhiên.

Trí Quân
