Từ nỗi sợ đến niềm tin

TP - Chỉ chưa đầy 10 năm trước, khi nhận thông báo bị ung thư thì hầu hết cả bệnh nhân và người thân đều rơi vào cảm giác cầm “án tử”.

Họ dường như sẽ có chung sự hoảng sợ, tuyệt vọng và bắt đầu tìm mọi phương cách để cầu may, từ những bài thuốc mà bất kì ai mách bảo đến những phương thức tâm linh. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác, cùng với sự phát triển của y học, bức tranh điều trị ung thư đã mang một sắc màu mới, ấy là màu của hi vọng, của trí tuệ nhân loại và khoa học nhân văn.

Tác giả

Chỉ trong vòng hơn một thập niên, số ca ung thư mới tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi, từ hơn 90.000 ca vào năm 2010 lên hơn 180.000 ca mỗi năm như hiện nay. Nhưng điều này cũng cho thấy hai mặt của một thực tế. Đó là sự gia tăng của gánh nặng bệnh tật nhưng cũng cho thấy những tiến bộ của y học nước nhà đã giúp phát hiện sớm, tầm soát rộng và điều trị ngày càng hiệu quả. Không phủ nhận ung thư đang ngày càng trở nên phổ biến nhưng đã không còn là “án tử” như cách người ta thường gọi.

Sự hội nhập, sự phát triển mạnh mẽ của y học thế giới và Việt Nam đã đưa người bệnh tiếp cận với những phương thức điều trị như xét nghiệm gen, thuốc đích, thuốc miễn dịch, y học hạt nhân vốn tưởng như sẽ mãi mãi chỉ đọc thấy trên các tạp chí y học quốc tế.

Và giờ đây tại nhiều bệnh viện lớn của Việt Nam, người bệnh đã được điều trị bằng những phương pháp tân tiến nhất thế giới, thậm chí mỗi bệnh nhân có thể có một liệu trình điều trị cá thể hóa khác nhau, mang lại hiệu quả tối ưu. Đó là thành quả của những tháng năm bền bỉ, miệt mài, đam mê và hi sinh của những người khoác áo blouse để quyết tâm tiêu diệt kẻ thù mang tên “ung thư”.

Từ phòng thí nghiệm đến giường bệnh, từ nghiên cứu gen tới thuốc miễn dịch, mỗi bước tiến đều đánh dấu một sự dịch chuyển trong triết lí y học khi các thầy thuốc không chỉ chữa bệnh, mà giúp con người sống tiếp một cuộc đời có chất lượng.

Liệu pháp miễn dịch đang được sử dụng tại Việt Nam trong vài năm gần đây có lẽ không chỉ là thuốc chữa bệnh mà nó còn là minh chứng cho sức mạnh nội lực cơ thể của mỗi bệnh nhân khi được y học hiện đại tiếp thêm niềm tin.

Thay vì tiêu diệt khối u bằng “ngoại lực” như hoá trị hay xạ trị, thuốc miễn dịch kích hoạt hệ thống đề kháng tự nhiên, biến cơ thể thành chiến binh chống lại tế bào ung thư. Đó không chỉ là bước tiến y học, mà còn là cách y học hiện đại trả lại chất lượng sống cho từng sinh mệnh. Và ta nhận thấy ở đó là sự giao hòa của khoa học và triết lí nhân sinh khi mỗi người chiến đấu với từng tế bào ung thư bằng chính sức mạnh nội tại của mình.

Nhưng liệu pháp tiên tiến cũng mang theo bài học thấm thía về giá trị của niềm tin. Dù chi phí điều trị còn cao, dù bảo hiểm y tế chưa chi trả, nhiều bệnh nhân vẫn lựa chọn bám trụ với hi vọng. Họ tin vào y học, tin vào bác sĩ và tin vào chính mình. Họ là minh chứng sắc nét rằng khoa học chỉ thật sự có ý nghĩa khi song hành cùng ý chí con người.