Đỏ mắt với nhà xã hội

TP - Sau nhiều năm chờ đợi, mới đây nhiều người dân tỏ ra khá vui với thông tin hàng loạt dự án nhà xã hội khởi công, mở bán. Tuy nhiên, với việc xếp hàng đăng ký mua nhà cùng nhiều thủ tục phức tạp khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Anh Trần Văn Hùng (nộp được hồ sơ mua nhà dự án tại Long Biên) phải ngồi canh máy tính nhiều tuần vì chủ đầu tư yêu cầu nộp online. Trong khi đó đường truyền liên tục quá tải. Thủ tục làm hồ sơ mất nhiều thời gian, riêng việc làm xác nhận nhà đất tại Văn phòng đăng ký đất đai anh phải đi 3 lần, một lần lấy số, một lần nộp hồ sơ và một lần đến nhận kết quả. Tổng cộng cần đến 20 ngày.

Chị Nguyễn Mai (ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) vừa chứng kiến cảnh tượng “chưa từng có” khi chủ đầu tư là Công ty 319 tiếp nhận hồ sơ mua nhà xã hội tại Đông Anh. Ba ngày đầu cả nghìn người đến nộp hồ sơ dẫn đến quá tải cho bộ phận tiếp nhận. Công ty sau đó phải quy định mỗi ngày tiếp nhận 60-70 hồ sơ, phù hợp với khả năng xử lý thông tin của doanh nghiệp.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, bản thân các chủ đầu tư cũng rất mệt mỏi với khâu tiếp nhận hồ sơ khi quy định còn thiếu rõ ràng. Ví dụ như quy định các chủ đầu tư phải tiếp nhận tất cả hồ sơ hợp lệ. Nhiều dự án chỉ có vài trăm căn hộ nhưng có tới hàng chục nghìn người nộp hồ sơ thì tính sao? Mất rất nhiều thời gian, chi phí để tiếp nhận đủ chừng ấy hồ sơ và nếu tổ chức bốc thăm cần chỗ rộng như sân vận động Mỹ Đình may ra mới đủ chỗ!? Trong khi chi phí tiếp nhận hồ sơ, tổ chức bốc thăm, thuê nhân sự làm những việc này không được hạch toán vào chi phí dự án.

Ông Lê Quang Huy, Phó Tổng giám đốc CTCP BIC Việt Nam - đại diện Liên danh Chủ đầu tư dự án Rice City Long Châu, đánh giá việc sử dụng hình thức thu hồ sơ online, ứng dụng công nghệ là cần thiết. Nếu cứ giữ theo phương pháp cũ, không cải tiến thì còn nhiều bất cập và khó khăn hơn nhiều. Thêm vào đó, thành phố chỉ đạo từ 1/10/2025, tất cả các hình thức nộp hồ sơ hành chính công thực hiện qua hình thức online . Hình thức này vừa công bằng, minh bạch, người dân không phải đến trực tiếp cơ quan quản lý để nộp hồ sơ, giảm chi phí đi lại, in ấn và chờ đợi.

Tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 11/11, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chung thống nhất trên cả nước để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không quá 6 tháng.

Bộ Xây dựng cũng được giao khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch.

Rút gọn điều kiện, thủ tục cho vay gói tín dụng 145.000 tỉ đồng theo hướng lược bỏ điều kiện chủ đầu tư phải có trong danh mục các dự án do UBND cấp tỉnh công bố. Tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc lợi dụng chính sách thông thoáng để trục lợi...

Hy vọng với chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, “hành trình” mua nhà xã hội của người dân không còn chông gai, sớm được rút ngắn.