Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

TPO - Sáng 23/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi lễ.

Tham dự lễ kỷ niệm có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính...

Về phía lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình; các Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ, Hồ An Phong, Phan Tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa được tổ chức sáng 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Trần Huấn.

Cùng dự buổi lễ còn có lãnh đạo Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và TP Hà Nội, các đại sứ, đại diện của một số quốc gia, lãnh đạo Bộ VHTTDL qua các thời kỳ, Giám đốc và nguyên Giám đốc các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố…

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh thành tựu ngành văn hoá. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành, phát triển của ngành văn hóa. 80 năm xây dựng và phát triển, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi chặng đường lịch sử, viết nên hành trình đầy tự hào, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, vì mục tiêu độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa được tổ chức trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa với nhiều nội dung đặc sắc, thể hiện sự tri ân, tự hào và khát vọng vươn lên của toàn ngành.

Chương trình được thiết kế hài hòa giữa phần lễ và phần hội, nhằm tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, khẳng định vai trò, vị trí của văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Bộ VHTTDL và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.