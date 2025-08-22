Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

NSND Xuân Bắc và Biển của 'Sóng ở đáy sông' sau 25 năm

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gặp lại diễn viên Minh Nguyệt - người đóng vai em gái Biển trong phim “Sóng ở đáy sông” - NSND Xuân Bắc xúc động khi nhiều kỷ niệm ùa về.

Đêm muộn 21/8, NSND Xuân Bắc chia sẻ câu chuyện anh tình cờ gặp lại diễn viên Minh Nguyệt sau 25 năm bộ phim Sóng ở đáy sông lên sóng.

NSND Xuân Bắc bất ngờ khi có người gọi “Anh Núi” giữa đám đông tập luyện diễu hành trong lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sững người vì nghe tiếng gọi vừa lạ vừa quen, NSND Xuân Bắc nhận ra đó là người đóng vai “em Biển” trong bộ phim Sóng ở đáy sông.

Khi diễn viên Minh Nguyệt bày tỏ lo ngại “sợ anh không nhận ra em”, NSND Xuân Bắc quả quyết “vớ vẩn, em anh cơ mà, sao mà anh quên được”.

xuan-bac-2.jpg
NSND Xuân Bắc và diễn viên Minh Nguyệt sau nhiều năm gặp lại.

"Lập tức bao nhiêu cảm xúc ùa về. Ngày làm phim trong sự hỗ trợ của UBND Thành phố và bà con Hải Phòng, không góc nào của thành phố mà đoàn không ghé. Nguyệt vẫn lành lành, hiền hiền như trong phim. Hay là làm Sóng ở đáy sông phần hai nhỉ?", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Dưới phần bình luận, khán giả hào hứng ủng hộ việc bộ phim Sóng ở đáy sông ra phần 2, tái hiện cuộc sống của 3 anh em Núi - Sông - Biển. Nhiều người cho rằng Núi là một trong những vai diễn ấn tượng của NSND Xuân Bắc.

Bộ phim Sóng ở đáy sông của đạo diễn Lê Đức Tiến được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu. Phim kể về cuộc sống thăng trầm của Núi - một thanh niên học giỏi, hiền lành, yêu thương gia đình. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của người cha và hoàn cảnh xô đẩy, Núi rơi vào con đường tù tội.

Một thời gian dài, nhân vật “anh Núi” vẫn được nhiều khán giả nhắc nhớ trước khi hình ảnh NSND Xuân Bắc gắn liền với vai Nam Tào trong Táo Quân. Với quá trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ, nghệ sĩ Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016. Anh tiếp tục nhận danh hiệu NSND vào năm 2023. Tháng 10/2024, NSND Xuân Bắc được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Trong khi đó, diễn viên Minh Nguyệt gây ấn tượng với một số vai diễn trong các phim như Những đứa con vùng đồi, Nếp nhà... Hiện, cô là mẹ đơn thân, sống kín tiếng cùng con trai.

Đỗ Quyên
#Xuân Bắc #Sóng ở đáy sông #Minh Nguyệt #Phim truyền hình #Núi #Biển

