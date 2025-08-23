Thứ trưởng Bộ Văn hóa nói về tiết mục rất đặc biệt cuối phần diễu binh, diễu hành

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, cuối màn diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sẽ có màn văn nghệ kéo dài 15 phút rất đặc biệt.

Tại họp báo về Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thông tin về các khối đội hình thuộc lĩnh vực Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch quản lý tham gia vào đội hình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Ảnh: X.T.



Cụ thể, theo ông Đông, từ ngày 12/8 đến nay, bộ đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô huấn luyện 13 khối quần chúng, mỗi khối 160 người với tinh thần rất khẩn trương, trách nhiệm. Ngày 21/8, khối đội hình này đã tham gia tổng hợp luyện với các lực lượng khác tại Quảng trường Ba Đình.

“13 khối quần chúng diễu hành sẽ không đơn giản, bởi có những kỹ thuật mới, đặc biệt, cũng có thể sẽ xếp thành các hình luôn. Phải có góc máy từ vị trí trên cao mới nắm bắt được”, ông Đông nói.

Cũng theo ông Đông, lễ kỷ niệm sẽ có khối xếp chữ, xếp hình khoảng 4.600 người, với những thông điệp ý nghĩa.

Đáng chú ý, theo tiết lộ của ông Đông, có 15 phút văn nghệ cuối lễ kỷ niệm, huy động tới gần 2.000 diễn viên ở các lứa tuổi khác nhau. Trong tiết mục đặc biệt này, sẽ có 80 nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm cả những hoa hậu, vận động viên, những người nổi tiếng, có nhiều đóng góp với xã hội…

Để chào mừng đại lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cũng cho biết tối 1/9, sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân vận động Mỹ Đình với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động khoảng 4.000 người tham gia trình diễn, với sự xuất hiện của các ngôi sao nổi bật nhất của Việt Nam.