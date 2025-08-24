Khoảnh khắc chưa từng có tại đại nhạc hội 50.000 người ở Đông Anh

TPO - Hình ảnh lá cờ Việt Nam và Colombia phất cao trong màn song ca của tlinh với J Balvin khiến sân khấu đại nhạc hội 8Wonder bùng nổ, vỡ òa.

Tối 23/8, đại nhạc hội 8Wonder 2025: Moments of Wonder diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) với quy mô hơn 50.000 khán giả. Cơn mưa lớn đổ xuống ngay sát giờ diễn là tình huống bất ngờ ít ai đoán trước. Tuy nhiên, hàng nghìn khán giả vẫn háo hức, sẵn sàng hòa mình cùng đại nhạc hội hoành tráng bậc nhất trong nước.

Ngay từ đầu, ban tổ chức kỳ vọng sự kiện năm nay không chỉ là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, còn là dịp để tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa. Hòa chung không khí cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9, đại nhạc hội lấy cảm hứng từ hành trình lịch sử đầy tự hào của dân tộc, mang đến không gian để khán giả kết nối qua giai điệu, những màn trình diễn mãn nhãn và cảm xúc thăng hoa.

50.000 khán giả nhuộm đỏ đại nhạc hội 8Wonder tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Moments of Wonder quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng từ nhiều châu lục gồm DJ Snake (châu Âu), J Balvin (châu Mỹ), The Kid LAROI (Úc) và DPR Ian (châu Á) cùng các gương mặt nổi bật của Việt Nam như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, tlinh, (S)TRONG Trọng Hiếu, 2Pillz.

Đại nhạc hội 8Wonder được dàn dựng thành 3 chương với các chủ đề: Khoảnh khắc tự hào, Khoảnh khắc vươn tầm và Khoảnh khắc kết nối. Được dàn dựng công phu, mỗi chương góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc khắc họa hành trình của dân tộc Việt Nam: Từ quá khứ hào hùng, hiện tại rực rỡ đến khát vọng vươn ra thế giới.

Dấu ấn văn hóa dân tộc

Đúng 18h30, (S)TRONG Trọng Hiếu mở màn đại nhạc hội, khuấy động sân khấu bằng các bản hit Kho báu và Chất chơi. Anh hát mộc một đoạn rồi bắt nhịp cho 50.000 khán giả cùng hòa giọng. Trọng Hiếu cũng gửi lời cảm ơn ê-kíp sáng tác Kho báu và bày tỏ niềm tự hào về sự đa dạng của âm nhạc Việt.

(S)TRONG Trọng Hiếu mở màn đại nhạc hội 8Wonder.

Biển lightstick (gậy ánh sáng) rực sáng khi Trọng Hiếu hô vang "Xin chào, welcome Vietnam" và "Chúng mình, Hà Nội chất chơi". Cảm xúc dâng trào, nam ca sĩ cởi phanh áo, khoe vũ đạo cuốn hút trong tiếng hò reo không ngớt của khán giả.

Rapper 2Pillz tiếp tục duy trì sự sôi động phần mở màn khi mang đến set nhạc điện tử kết hợp sáo, đàn T’rưng, đàn đá trong bản dance pop Thác nìng.

Phần trình diễn của Hòa Minzy được xem là một trong những điểm nhấn của đại nhạc hội. Khán giả ví von cô mang cả quê quan họ lên sân khấu khi đưa 200 em nhỏ ở làng Lạc Xá, Bắc Ninh trong tiết mục Bắc Bling.

Nữ ca sĩ còn tặng khán giả 1.000 con tò he biến sân khấu tầm cỡ quốc tế thành không gian ấm cúng của văn hóa truyền thống.

Màn trình diễn của Hòa Minzy.

Theo Hòa Minzy cô nhận được sự chia sẻ, thông cảm của ban tổ chức, có thể huỷ đêm diễn nếu chưa sẵn sàng vì gia nhà có tang. Tuy nhiên, vì mong muốn mang bản sắc văn hóa dân tộc để giao lưu cùng các nghệ sĩ quốc tế, cô quyết định lên sân khấu.

“Hôm nay, ban tổ chức đã thấu hiểu và động viên, nói rằng nếu tôi chưa sẵn sàng biểu diễn, chương trình hoàn toàn có thể cảm thông và hỗ trợ. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tuy nhiên, tôi muốn mang một chút bản sắc văn hóa dân tộc để giao lưu cùng các nghệ sĩ quốc tế. Hơn nữa, hai trăm em nhỏ cũng đã đợi tôi rất lâu. Dù tôi biết không phải tất cả mọi người ở đây đều đến vì mình, nhiều bạn là fan của các nghệ sĩ khác tối nay, nhưng tôi tin rằng cũng có những quý vị khán giả đặc biệt đến đây vì tôi, để gặp gỡ, động viên và nghe tôi hát.

Mặc dù đã chuẩn bị tới ba tiết mục rất sôi động, với những bản remix và một sân khấu vô cùng hoành tráng mà chương trình đã dày công chuẩn bị, nhưng hôm nay, với những điều riêng tư liên quan đến tôi, nó cũng không được phù hợp để tôi có thể trải nghiệm trọn vẹn”, cô chia sẻ.

‘Tự hào là người Việt Nam’

Là một trong những ca sĩ có lượng fan đông đảo ở Việt Nam, Soobin Hoàng Sơn “đốt cháy” sân khấu đại nhạc hội ngay khi vừa bước ra. Nam ca sĩ diện tà áo dài cách điệu, tay cầm quạt trong tiết mục mashup ca khúc Trống cơm - Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền.

Soobin tặng đàn bầu cho khán giả ngay khi hoàn thành tiết mục mashup Trống cơm - Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền.

Soobin chơi lớn khi vừa hát, vừa trình diễn vũ đạo và thể hiện khả năng chơi đàn bầu. Anh khơi gợi niềm tự hào dân tộc khi đặt câu hỏi cho 50.000 khán giả: “Tự hào quá Việt Nam ơi. Các bạn có thấy tự hào khi mình là người Việt Nam không?”.

Ngoài ra, Soobin gây bất ngờ khi tặng cây đàn bầu có chữ ký mà anh vừa trình diễn trên sân khấu cho một fan nữ may mắn.

Sau màn tặng quà “chấn động”, Soobin tiếp tục trình diễn loạt ca khúc như Tháng năm, Daydreams, Dancing in the Dark, BlackJack và SUPPERSTAR.

Sự xuất hiện của DPR Ian khiến “chảo lửa” Đông Anh thêm cuồng nhiệt. Ngôi sao gốc Hàn mang đến những màn trình diễn cuốn hút với loạt ca khúc Don't Go Insane, So Beautiful, Calico, Nerves và Limbo.

﻿ ﻿ ﻿ DPR Ian gây ấn tượng với khán giả Việt từ sau concert tại Mỹ Đình hôm 21/6.

DPR Ian biết cách lấy lòng fan Việt khi nói: “Anh yêu tất cả các em” bằng tiếng Việt, đội nón lá và bày tỏ niềm yêu thích với món bún chả Hà Nội. Trước khi rời sân khấu, anh không quên nhắn gửi tình cảm đặc biệt tới người hâm mộ: "Tình cảm của tôi sẽ luôn ở lại đây, tại Việt Nam”.

Khoảnh khắc ấn tượng

J Balvin xuất hiện đầy ấn tượng khi gửi lời chào khán giả Việt Nam và bày tỏ xúc động vì lần đầu mang dòng nhạc Reggaeton đến đây. Anh khiến 50.000 khán giả không ngừng nhún nhảy khi mang đến loạt hit toàn cầu như Ay Vamos, Mi Gente, Amarillo và Taki Taki.

Màn song ca giữa J Balvin và tlinh là bất ngờ không báo trước. Khán giả bùng nổ và vỡ òa khi tlinh xuất hiện, cầm trên tay cờ Tổ quốc, phất cao cùng quốc kỳ Colombia.

Khoảnh khắc đặc biệt ấn tượng tại đại nhạc hội 8Wonder.

Đây được xem là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và hữu nghị. Khoảnh khắc này cũng khiến nhiều người hâm mộ tự hào, đặc biệt trong không khí cả nước hướng về Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

The Kid LAROI là người tiếp nối câu chuyện âm nhạc tại 8Wonder. Ngôi sao 21 tuổi mang đến những bản hit toàn cầu như Stay, Thousand Miles, Baby I'm Back, How Does It Feel?, Without You và So Done. Giọng hát nội lực và phong cách trình diễn cuốn hút của anh đã chinh phục hoàn toàn 50.000 khán giả có mặt tại sân khấu.

"Tôi rất biết ơn khi được đến đây cùng những người bạn của mình. Tôi rất biết ơn khi được đến thăm một đất nước hoàn toàn mới", Kid LAROI chia sẻ về sự xuất hiện của mình trong đại nhạc hội 8Wonder.

Là nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner) của 8Wonder, DJ Snake giúp giữ chân hàng chục nghìn khán giả lúc nửa đêm. Xuất hiện cuối cùng, DJ Snake thổi bùng sự cuồng nhiệt trở lại.

DJ Snake biến sân khấu thành đại tiệc âm thanh, ánh sáng đúng nghĩa. Anh mang đến loạt hit làm nên tên tuổi của mình như Turn Down For What, Lean On, Let Me Love You, You Know You Like It, Get Low...

Khoảnh khắc anh cùng J Balvin đội nón lá, quẩy hết mình cùng người hâm mộ đã gây ấn tượng đặc biệt.

"Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu các bạn", DJ Snake chia sẻ trước khi khép lại đêm nhạc mãn nhãn và đầy cảm xúc.