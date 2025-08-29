Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nhận vé miễn phí tại Nhà hát Lớn xong bán với giá 1-2 triệu đồng

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Sau khi được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 29/8, nhiều cặp vé concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhanh chóng được phe vé thu mua với mức giá 1-2 triệu đồng/cặp.

tp-nhanve58.jpg
Vé xem concert quốc gia đặc biệt với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc dự kiến được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ 9h sáng 29/8. Tuy nhiên, do lượng người đổ về quá đông, ban tổ chức đã mở cổng phát vé từ 8h sáng. Mỗi người dân chỉ được nhận duy nhất một vé.
tp-nhanve44.jpg
Ban tổ chức tiếp tục bố trí 5 cổng trả vé cho khán giả. Theo đó, để nhận vé, khán giả phải đủ 14 tuổi trở lên, mang Căn cước công dân (CCCD) bản gốc để ban tổ chức đối chiếu thông tin, tránh trùng lặp. Khán giả cần xếp hàng theo sự hướng dẫn của ban tổ chức tại cửa Nhà hát Lớn. Sau khi xuất trình CCCD bản gốc để nhân viên kiểm tra thông tin, khán giả nhận vé, kiểm tra thông tin vé trước khi rời quầy.
tp-nhanve11.jpg
Ban tổ chức nhấn mạnh vé không được mua bán hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Ban tổ chức có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm quy định và không cấp lại vé trong trường hợp mất hoặc hư hỏng.
tp-nhanve45.jpg
Ngay sát giờ phát vé, trời bất ngờ đổ mưa lớn, khiến nhiều người không kịp xoay xở.
tp-nhanve12.jpg
tp-nhanve14.jpg
Một số người không kịp lấy ô, áo mưa phải đội mưa để nhận vé xem concert.
tp-nhanve8.jpg
Ngay khi có vé trong tay, khán giả nhanh chóng check-in, khoe thành tích săn vé với bạn bè.
tp-nhanve4.jpg
tp-nhanve1.jpg
﻿tp-nhanve46.jpg
﻿tp-nhanve5.jpg
Niềm hân hoan của những người có vé được thể hiện khá rõ ràng. Ai nấy cũng vui vẻ nhận thành quả sau nhiều giờ chờ đợi mòn mỏi từ khuya đến sáng.
tp-nhanve57.jpg
Tình trạng phe vé tại những concert lớn không thuyên giảm. Ngay khi cầm được vé ra khỏi cổng Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều khán giả đã bị những người phe vé lôi kéo để thu mua vé với số lượng lớn nhằm trục lợi. Theo đó, giá vé được nhiều người đặt ra là 1-2 triệu đồng/cặp.
tp-nhanve43.jpg
tp-nhanve48.jpg
Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc, trong đó có nhiều người nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Double2T, Anh Tú, Đông Hùng, nhóm Oplus... Dàn nghệ sĩ nổi tiếng cũng là lý do khiến chương trình được đông đảo khán giả quan tâm.
tp-nhanve54.jpg
tp-nhanve56.jpg
tp-nhanve59.jpg
tp-nhanve49.jpg
Tên tuổi của dàn nghệ sĩ khiến nhiều người phe vé bằng mọi cách thu mua vé concert để bán lại với giá cao hơn trên các nền tảng mạng xã hội.
tp-nhanve47.jpg
Nhiều người không ngần ngại bỏ ra hàng triệu đồng để mua lại những tấm vé "miễn phí" này.
Gia Linh - Duy Phạm
#concert Quốc gia #concert #Nhà hát Lớn Hà Nội #80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #80 năm #kỷ niệm #Quốc khánh #Cách mạng tháng Tám #phe vé

Xem thêm

Cùng chuyên mục