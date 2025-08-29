Nhận vé miễn phí tại Nhà hát Lớn xong bán với giá 1-2 triệu đồng

TPO - Sau khi được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 29/8, nhiều cặp vé concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhanh chóng được phe vé thu mua với mức giá 1-2 triệu đồng/cặp.
Một số người không kịp lấy ô, áo mưa phải đội mưa để nhận vé xem concert.
Niềm hân hoan của những người có vé được thể hiện khá rõ ràng. Ai nấy cũng vui vẻ nhận thành quả sau nhiều giờ chờ đợi mòn mỏi từ khuya đến sáng.
Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc, trong đó có nhiều người nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Double2T, Anh Tú, Đông Hùng, nhóm Oplus... Dàn nghệ sĩ nổi tiếng cũng là lý do khiến chương trình được đông đảo khán giả quan tâm.
Tên tuổi của dàn nghệ sĩ khiến nhiều người phe vé bằng mọi cách thu mua vé concert để bán lại với giá cao hơn trên các nền tảng mạng xã hội.