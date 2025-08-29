Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Triển lãm ý nghĩa dựa trên hình tượng hoa sen của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trường Phong - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam mang đến Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước phần trưng bày có chủ đề "Kiến tạo, phát triển", được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen.

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng.

288mttqa.jpg
tp-288mttqa4.jpg
tp-288mttqa1.jpg
Phần trưng bày của MTTQ Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm qua, được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen của Việt Nam. Ảnh: NY-ĐH.

Tại triển lãm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức không gian trưng bày chủ đề: "Kiến tạo, phát triển", được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen của Việt Nam.

Cụ thể, khối cánh sen trung tâm thể hiện MTTQ Việt Nam - hành trình khởi nguồn, kiến tạo, phát triển. Các cánh sen còn lại gắn với các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam.

tienphong-288mttq5.jpg
tienphong-288mttq3.jpg
tienphong-288mttq1.jpg
Phần trưng bày của MTTQ Việt Nam có chủ đề Kiến tạo - Phát triển. Ảnh: ĐH.

Phần tổ chức triển lãm nhằm thể hiện: Tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" Phụ nữ Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Cựu chiến binh Việt Nam "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới". Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

tienphong-288mttq15.jpg
tienphong-288mttq11.jpg
tienphong-288mttq13.jpg
Các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Tuyến (Chủ tịch Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam), Lương Quốc Đoàn (Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), Bùi Quang Huy (Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn) thăm triển lãm của MTTQ Việt Nam. Ảnh: ĐH.

Phần trưng bày tại mỗi cánh sen sẽ thể hiện kết quả nổi bật của các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua. "Cánh sen" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện nội dung "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Trường Phong - Như Ý
#Triển lãm thành tựu đất nước #Triển lãm 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc #MTTQ #Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục