Triển lãm ý nghĩa dựa trên hình tượng hoa sen của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội).
Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng.
Tại triển lãm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức không gian trưng bày chủ đề: "Kiến tạo, phát triển", được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen của Việt Nam.
Cụ thể, khối cánh sen trung tâm thể hiện MTTQ Việt Nam - hành trình khởi nguồn, kiến tạo, phát triển. Các cánh sen còn lại gắn với các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam.
Phần tổ chức triển lãm nhằm thể hiện: Tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" Phụ nữ Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Cựu chiến binh Việt Nam "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới". Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phần trưng bày tại mỗi cánh sen sẽ thể hiện kết quả nổi bật của các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua. "Cánh sen" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện nội dung "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".