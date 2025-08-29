Triển lãm ý nghĩa dựa trên hình tượng hoa sen của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TPO - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam mang đến Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước phần trưng bày có chủ đề "Kiến tạo, phát triển", được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen.

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng.

Phần trưng bày của MTTQ Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm qua, được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen của Việt Nam. Ảnh: NY-ĐH.



Tại triển lãm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức không gian trưng bày chủ đề: "Kiến tạo, phát triển", được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của MTTQ Việt Nam và hình tượng hoa sen của Việt Nam.

Cụ thể, khối cánh sen trung tâm thể hiện MTTQ Việt Nam - hành trình khởi nguồn, kiến tạo, phát triển. Các cánh sen còn lại gắn với các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Phần trưng bày của MTTQ Việt Nam có chủ đề Kiến tạo - Phát triển. Ảnh: ĐH.



Phần tổ chức triển lãm nhằm thể hiện: Tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" Phụ nữ Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Cựu chiến binh Việt Nam "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới". Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Tuyến (Chủ tịch Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam), Lương Quốc Đoàn (Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), Bùi Quang Huy (Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn) thăm triển lãm của MTTQ Việt Nam. Ảnh: ĐH.



Phần trưng bày tại mỗi cánh sen sẽ thể hiện kết quả nổi bật của các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua. "Cánh sen" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện nội dung "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

