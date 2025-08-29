Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm trước cửa Nhà hát Lớn

TPO - Vé xem concert quốc gia đặc biệt với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây cũng là lý do khiến hàng nghìn người dân đổ về khu vực này để xếp hàng, nhận vé xem concert.