TikToker Bốp - nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng ở Đức - đã tỉnh lại

TPO - Tiktoker Bốp - người bị thương nặng sau vụ tai nạn thảm khốc ở Đức - có thể viết, nói chuyện trở lại. Anh bật khóc khi biết tin đôi bạn thân của mình qua đời.

Theo tờ Frankfurter Rundschau, giữa tháng 8, TikToker Bốp (tên thật: Hoàng Trung Hiếu) được chuyển khỏi phòng hồi sức tích cực. Vài ngày sau, anh bắt đầu viết những từ khóa đơn giản để giao tiếp với mẹ và bác sĩ. Đến ngày 16/8, Hiếu có thể nói trở lại.

Gia đình TikToker cho biết khoảnh khắc biết tin anh em sinh đôi Duy Quang và Quang Minh đã qua đời, Hiếu bật khóc. Anh sau đó nói với mẹ: "Con thật sự rất may mắn". Hiện, anh vẫn bị hạn chế thị lực một bên mắt, phải tập phục hồi chức năng tại bệnh viện chuyên khoa thần kinh ở Odenwald, song giữ tinh thần tích cực, nhiều lần bày tỏ mong muốn sớm trở về Stuttgart.

Bà Hạnh Nguyễn - mẹ Trung Hiếu - được cộng đồng người Việt ở Frankfurt giúp đỡ nơi ăn ở và hỗ trợ phiên dịch khi sang Đức.

Ngay khi hay tin con gặp nạn, bà Hạnh Nguyễn - mẹ Trung Hiếu - lập tức xin thị thực, bay sang Đức lần đầu tiên. Không biết tiếng Anh hay tiếng Đức, bà được cộng đồng người Việt ở Frankfurt giúp đỡ nơi ăn ở và hỗ trợ phiên dịch. Mỗi ngày, bà đi từ Frankfurt tới Bad König, Odenwald, cách khoảng 65 km để vào bệnh viện chăm sóc con trai.

Sau khi tỉnh lại, Hiếu cũng nhờ mẹ mở mạng xã hội, đăng ảnh bạn gái ở Việt Nam và hỏi thăm tình hình của cô.

Khánh Vân - bạn gái của Trung Hiếu - xác nhận những thông tin được truyền thông Frankfurt đăng tải là chính xác. Cô chia sẻ link các bài báo về nam TikToker và cho hay: "Anh Bốp đã tỉnh lại và hiện có thể trò chuyện được rồi, nhưng thực tế là vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn và mọi thứ vẫn chưa ổn định. Anh vẫn đang trong quá trình điều trị lâu dài và phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới".

Cô cũng bày tỏ sự biết ơn với tình cảm và những lời cầu nguyện mà khán giả đã gửi cho cô và TikToker Bốp. "Chính sự động viên ấy đã tiếp thêm cho anh rất nhiều sức mạnh trong hành trình này", Khánh Vân cho biết.

Hoàng Trung Hiếu nổi tiếng trên TikTok với tài khoản Bốp Bọt Biển, có hơn 230.000 người theo dõi, gắn liền với những video tình cảm và hài hước.

Tình trạng nguy kịch của TikToker Bốp khi mới nhập viện.

Đầu tháng 7, Hiếu cùng hai người bạn là Duy Quang và Quang Minh di chuyển bằng scooter về nhà sau một concert ca nhạc. Khi đi trên đường, nhóm bị một thanh niên 23 tuổi lái xe trong tình trạng phê khí cười lao vào từ phía sau. Hai anh em song sinh tử vong tại chỗ. Hiếu bị hất lên mui xe, kéo lê khoảng 150 m rồi văng xuống đường, dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng, phải cắt bỏ một phần cẳng chân.

Người gây tai nạn hiện bị giam giữ, đối mặt cáo buộc cố ý giết người và gây thương tích nghiêm trọng.