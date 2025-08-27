Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Không nhận ra Lệnh Hồ Xung điển trai nhất màn ảnh

Minh Vũ

TPO - Lữ Tụng Hiền nổi tiếng nhờ vai diễn Lệnh Hồ Xung trong phim "Tiếu ngạo giang hồ". Nam diễn viên vừa trải qua cơn nguy kịch.

Ngày 25/8, trang HK01 đưa tin vợ của nữ diễn viên Lữ Tụng Hiền là Mạch Cảnh Đình cho biết hơn hai tháng qua, gia đình trải qua nỗi sợ hãi vì nam diễn viên mắc bệnh nguy cấp đột ngột, phải nằm trong phòng cấp cứu "giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một giây.

Tài tử Tiếu ngạo giang hồ bị nhiễm trùng phổi do vi khuẩn, các triệu chứng lúc đầu không rõ rệt nhưng sau đó ảnh hưởng tới các cơ quan khác. Lữ Tụng Hiền liên tục phải nằm cấp cứu trong các phòng áp lực âm, chăm sóc đặc biệt và khoa cách ly. Chỉ trong 14 ngày, nam diễn viên giảm 18 kg.

Lữ Tụng Hiền chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, thực ra tôi hôn mê suốt thời gian qua và không có cảm giác gì cả. Tôi xin lỗi vì đã để những người xung quanh đau buồn và lo lắng cho tôi. Lần này, tôi thực sự hiểu được cảm giác được thập tử nhất sinh. Ai cũng cần phải chăm sóc sức khỏe của mình kể cả khi bận rộn".

lu-tung-hien5.jpg
lu-tung-hien6.jpg
Bác sĩ cho biết trường hợp của Lữ Tụng Hiền hiếm gặp và nguy hiểm tính mạng. Không những vậy, lúc đầu nam diễn viên còn bị chẩn đoán sai.

Theo HK01, thời gian gần đây, Lữ Tụng Hiền tham gia bộ phim Vô danh giang hồ, nam diễn viên xuất hiện với vóc dáng gầy rộc, mặt hốc hác khiến nhiều người bất ngờ. Sau khi bị bệnh, Lữ Tụng Hiền vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Lữ Tụng Hiền có cuộc hôn nhân êm đềm với Mạch Cảnh Đình, từng là diễn viên của TVB, hơn ông 4 tuổi. Cả hai hạnh phúc với cuộc sống về già nhưng thiếu vắng tiếng cười con trẻ vì Mạch Cảnh Đình không thể sinh con khi từng trải qua một vụ tai nạn thương tâm. Gần đây, nam diễn viên cùng vợ xuất hiện trên livestream bán quần áo trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bất ngờ trước hình ảnh sa sút ở tuổi 54 của "Lệnh Hồ Xung" nổi tiếng một thời. Ngoài ra, nam diễn viên từng đóng Người hùng đảo Bình Châu (Rural Hero), Hiệp cốt nhân tâm...

lu-tung-hien8a.jpg
lu-tung-hien9.jpg
Lữ Tụng Hiền gầy rộc xuất hiện vào tháng 6.
Minh Vũ
#Lữ Tụng Hiền #Tiếu Ngạo Giang Hồ #sao Hong Kong #sao TVB #phim Trung Quốc

