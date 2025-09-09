Nhận định Pháp vs Iceland, 1h45 ngày 10/9: Bắt nạt kẻ yếu

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Pháp vs Iceland, bảng D vòng loại World Cup 2026 diễn ra lúc 1h45 ngày 10/9. Tiếp đón đối thủ dưới cơ hoàn toàn là Iceland, Pháp nắm nhiều lợi thế để vươn lên dẫn đầu bảng D thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Nhận định trước trận Pháp vs Iceland

Sau lượt trận đầu tiên ở bảng D, Pháp và Iceland hiện cùng có 3 điểm. Pháp đã thắng Ukraine 2-0 trên sân nhà, trong khi Iceland hủy diệt Azerbaijan 5-0. Với việc tiếp đón đối thủ trên sân nhà, Pháp phải thắng để vươn lên dẫn đầu bảng D.

Trận thắng 2-0 trước Ukraine không khiến CĐV của "Les Blue" hài lòng. Kể từ World Cup 2022, HLV Didier Deschamps luôn đối diện chỉ trích từ CĐV nhà. Số đông nhận định Pháp chơi ngày càng khô cứng, thiếu sức nặng tấn công dù lực lượng toàn những ngôi sao hàng đầu.

Chạm trán Iceland là cơ hội để HLV Deschamps giúp học trò tìm một chiến thắng thuyết phục về thế trận tấn công và tỷ số. Bên cạnh đó, "Les Blue" cần chấn chỉnh mặt trận phòng ngự. Trước Ukraine, Pháp để đối thủ tạo ra 4 cơ hội mười mươi, có một cú sút đưa bóng dội khung gỗ. Hàng công của Iceland không mạnh hơn Ukraine. Nhưng nếu Pháp cứ chơi sơ hở như trận trước, kịch bản tồi có thể xảy ra.

Thống kê chỉ ra Pháp và Iceland đã gặp nhau 15 lần trong lịch sử. "Les Blue" vẫn giữ thành tích bất bại trước "những người Viking". Tính từ 2012, 2 đội gặp nhau 5 lần, Pháp thắng Iceland 4 trận và hòa một.

Từ lợi thế sân nhà đến thành tích đối đầu và chất lượng đội hình, Pháp đều nắm trong tay lợi thế. Khi rơi vào bảng D, Pháp gần như cầm chắc tấm vé góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026. Mục tiêu của thầy trò Deschamps sẽ là giải quyết gọn các lượt trận đầu để thoải mái bứt tốc ở chặng cuối.

Phong độ, thành tích đối đầu Pháp vs Iceland

Kể từ thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng ở Euro 2012, bóng đá Iceland đã qua giai đoạn "vàng" và chật vật trong nhiều năm gần đây. Đầu năm nay, tuyển Iceland bổ nhiệm HLV Gunnlaugsson ngồi "ghế nóng". Tình thế của Iceland bắt đầu khả quan khi họ có chiến thắng đậm ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026.

Iceland thua 3 trong 4 trận làm khách gần đây. Trong khi đó, 5 trận Pháp tiếp đón đối thủ gần đây, họ thắng 3, hòa một và thua một. Giành một điểm khi chơi trên sân của Pháp sẽ là chiến tích của Iceland, là bước ngoặt quan trọng để họ viết tiếp giấc mơ dự World Cup 2026. Và chắc chắn Iceland không dễ để có điểm ra về.

Thông tin lực lượng Pháp vs Iceland

Sau trận Ukraine, đội hình Pháp xáo trộn nhẹ khi Doue chấn thương. Tiền đạo Ekitike sẽ sẵn sàng thay thế Doue. Iceland có đầy đủ cầu thủ và sẽ giữ nguyên đội hình đã thắng Azerbaijan 5-0.