Nhận định Serbia vs Anh, 01h45 ngày 10/9: Báo động đỏ cho Tuchel

TPO - Nhận định bóng đá Serbia vs Anh, vòng loại World Cup 2026 lúc 01h45 ngày 10/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HLV Thomas Tuchel đang chịu áp lực cực lớn vì các màn trình diễn kém cỏi của Tam Sư.

Nhận định trước trận đấu Serbia vs Anh

Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 4 trận toàn thắng, ghi 8 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel vẫn hứng chịu vô số chỉ trích của giới mộ điệu nước Anh vì các màn trình diễn kém cỏi của Tam Sư. Thực tế, tuyển Anh toàn thắng 4 trận trước các đối thủ yếu hơn họ nhiều lần, bao gồm Albania, Latvia và Andorra (2 lần).

Xen kẽ các trận thắng này, tuyển Anh chịu thất bại muối mặt 1-3 trước Senegal trong trận giao hữu hồi tháng 6. Đây là trận thua khiến Tuchel bị nghi ngờ và đặt lên bàn cân so sánh với người tiền nhiệm Gareth Southgate. Đến trận đấu với Andorra vừa qua, tuyển Anh thậm chí bị cổ động viên nhà quay lưng. Nhiều người đã bỏ về giữa trận đấu vì màn trình diễn thiếu hấp dẫn của Tam Sư.

Sau đúng nửa năm chính thức dẫn dắt tuyển Anh, Tuchel chưa tạo ra bất cứ dấu ấn nào như mong đợi. HLV người Đức gây bất ngờ khi từ bỏ sơ đồ 3-4-3 sở trưởng để sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 vốn phổ biến ở các CLB của Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sự thay đổi này đang phản tác dụng. Cho dù tuyển Anh liên tiếp được gặp các đối thủ yếu, họ vẫn không thể triển khai tấn công mượt mà và hiệu quả. Việc ghi 3 bàn sau 2 trận đấu với Andorra bị xem là “thất bại” của Tam Sư, cho thấy sự rời rạc trong tấn công của đội bóng này.

Làm khách của Serbia vào rạng sáng mai, tuyển Anh sẽ gặp thử thách thực sự ở bảng K. Serbia đã có 7 điểm và giữ sạch lưới cả 3 trận đã đấu. Họ sở hữu đội hình mạnh, đồng đều với các ngôi sao trải đều 3 tuyến. “Đại bàng” chỉ thua 1/24 trận vòng loại World Cup gần đây (thắng 16, hòa 7), và bất bại 27/28 trận sân nhà kể từ năm 2001 (thắng 19, hòa 8). Họ chắc chắn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Tam Sư.

Aleksandar Mitrovic là cầu thủ mà các hậu vệ đội tuyển Anh, và bất kỳ người hâm mộ Ngoại hạng Anh nào đều biết rõ. Anh vừa chuyển từ đội bóng khổng lồ Al-Hilal của Saudi Arabia, nơi anh đã ghi 47 bàn thắng sau 51 trận, sang Al Rayyan ở Qatar.

Tiền đạo 30 tuổi này đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp ở Trung Đông, nhưng anh vẫn luôn là một mối đe dọa thực sự với bất cứ hàng thủ nào, đặc biệt ở các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Với 62 bàn thắng quốc tế, anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử cho Serbia. 8 trong số đó đến từ 7 lần ra sân gần nhất của anh ở vòng loại World Cup.

Phong độ, lịch sử đối đầu Serbia vs Anh

Đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển Anh đến Serbia với tư cách là một quốc gia độc lập, trận đấu sân khách gần nhất của họ trước Nam Tư diễn ra vào tháng 11 năm 1987, khi họ giành chiến thắng 4-1 trong trận vòng loại Giải vô địch châu Âu UEFA.

Bao gồm cả Nam Tư và Serbia & Montenegro, tuyển Anh đã giành chiến thắng trong 5 lần gặp Serbia gần nhất với tổng tỷ số 11-3.

Đội hình dự kiến Serbia vs Anh

Serbia: Petrovic; Milenkovic, Erakovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, Samardzic, Terzic; Mitrovic, Vlahovic

Anh: Pickford; James, Guehi, Konsa, Lewis-Skelly; Anderson, Rice; Madueke, Rogers, Gordon; Kane

Dự đoán tỷ số: Serbia 2-1 Anh