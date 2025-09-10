Tuyển Anh có trận đấu lịch sử dưới thời HLV Tuchel

TPO - Tuyển Anh đã biến “chảo lửa” Rajko Mitic thành sàn diễn của riêng mình khi hủy diệt Serbia 5-0 ở bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Noni Madueke ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel hành quân tới Belgrade với niềm tin mãnh liệt về một đêm thi đấu để đời và họ đã làm đúng như thế. Đây được coi là màn trình diễn bùng nổ nhất của Tam Sư dưới thời chiến lược gia người Đức: áp đảo ngay từ những phút đầu, khiến bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài đội chủ nhà nhanh chóng lặng im.

Harry Kane mở tỷ số bằng bàn thắng thứ 74 trong 109 lần khoác áo đội tuyển, tiếp tục khẳng định vị thế không thể thay thế trên hàng công. Sau đó, lần lượt Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi cùng ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh, trước khi Marcus Rashford ấn định tỷ số 5-0 trên chấm 11m ở phút 90.

Ở tuyến dưới, hàng thủ Tam Sư tiếp tục thể hiện sự chắc chắn với trận giữ sạch lưới thứ bảy liên tiếp.

Chiến thắng càng thêm ấn tượng bởi tuyển Anh không có sự phục vụ của những trụ cột như Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden hay Cole Palmer.

Trong vai trò thay thế, Noni Madueke tỏa sáng với một bàn thắng và hàng loạt pha bóng giàu tính đột biến. Morgan Rogers cho thấy sự tự tin trong vai trò “số 10”, còn Elliott Anderson gây ấn tượng mạnh khi đã thực hiện tới 182 đường chuyền chỉ trong hai trận đầu tiên cho tuyển Anh, con số kỷ lục đối với một tiền vệ Anh kể từ khi hãng thống kê Opta bắt đầu ghi nhận dữ liệu năm 2008.

Phát biểu sau trận, HLV Tuchelkhông giấu được niềm hân hoan: “Các cầu thủ đã chứng minh giá trị mỗi ngày trong tập luyện, và hôm nay họ tiếp tục thể hiện điều đó trên sân cỏ. Đây là một chiến thắng mang tính chứng minh giá trị, và giờ chúng tôi cần duy trì sự cạnh tranh cho các vị trí trong đội hình".

Tuyển Anh áp đảo như thế nào?

Sự áp đảo của tuyển Anh cũng được phản ánh rõ rệt qua thống kê: 70% thời lượng kiểm soát bóng, 24 cú sút (12 trúng đích), 42 lần chạm bóng trong vòng cấm, trong khi Serbia chỉ có 3 cú dứt điểm và không một lần trúng khung thành. Cựu thủ môn Paul Robinson nhận xét: “Đây là một màn trình diễn gắn kết đến hoàn hảo, khi ngôi sao sáng nhất thực sự chính là tập thể".

Với chiến thắng lịch sử này, tuyển Anh nối dài chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở các giải đấu chính thức, đồng thời trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ghi 5 bàn vào lưới Serbia ngay tại Belgrade.

Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của tuyển Anh từ khi HLV Tuchel nắm quyền hồi đầu năm. Trước đó, "Tam sư" thắng Andorra 2-0, thua Senegal 1-3, thắng Andorra 1-0, Latvia 3-0 và Albania 2-0.

Chỉ còn cách tấm vé dự World Cup 2026 đúng 5 điểm, Tam Sư đang cho thấy một bộ mặt vừa bản lĩnh, vừa giàu khát vọng.

Đêm Belgrade không chỉ giúp HLV Tuchel giải tỏa áp lực từ những chỉ trích gần đây, mà còn mang tới cho ông một “cơn đau đầu dễ chịu”, khi nhiều gương mặt mới đã khẳng định giá trị, đem lại chiều sâu và sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình mà người hâm mộ Anh chờ đợi từ lâu.