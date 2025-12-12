Thu Hà và những bước chạy lan tỏa năng lượng sống tích cực

TPO - Từ cơ duyên bất ngờ với chạy bộ, Thu Hà đã biến từng bước chạy thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Giờ đây, cô háo hức chuẩn bị bước vào Tiền Phong Half Marathon, tiếp tục thử thách bản thân và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Hành trình đến với chạy bộ bất ngờ và giản dị

Trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam, Lê Thu Hà (sinh năm 1991) có một hình ảnh rất riêng. Cô không thuộc biên chế đội tuyển, cũng không đầu quân cho bất kỳ câu lạc bộ nào. Nhưng bằng những bước chạy đầy nội lực và tinh thần tích cực, Thu Hà lại truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người tập luyện xung quanh mình.

Cơ duyên chạy bộ đến với Thu Hà đầy bất ngờ. Cuối năm 2023, cô được một người anh tặng BIB tham gia giải Trường Tươi tại quê nhà Bình Phước. Dự định ban đầu chỉ là chạy 5km, nhưng sau vài lời động viên vui, Thu Hà quyết định thử sức ở cự ly 10km. Thành tích hạng tư chung cuộc, chỉ đứng sau các vận động viên hệ tuyển, đã khiến cô không khỏi bất ngờ. Và chính từ khoảnh khắc đó, ngọn lửa đam mê chạy bộ bùng lên mạnh mẽ.

“Thời còn đi học, Hà đã rất thích chạy bộ, nhưng cuộc sống khó khăn ở vùng sâu vùng xa khiến Hà không có điều kiện rèn luyện. Đến khi lên cấp 3, nhà trường tạo điều kiện, Hà mới có dịp thử sức nội dung 800m ở Hội khỏe Phù Đổng. Không giành chiến thắng, nhưng trải nghiệm ấy giúp Hà nhận ra rằng sự khác biệt không nằm ở xuất phát điểm, mà ở kiến thức và cách tập luyện. Dù vậy, tất cả khi ấy chỉ dừng lại ở suy nghĩ”, Thu Hà nhớ lại.

Được truyền cảm hứng từ HLV Bùi Lương

Sau giải đấu Trường Tươi, Thu Hà bắt đầu bước vào tập luyện nghiêm túc từ đầu năm 2924. Khi ấy, cô vẫn còn là một runner tay ngang: Tự tập là chính, thiếu kinh nghiệm, chưa có người dẫn dắt. Bước ngoặt chỉ đến khi cô gặp huấn luyện viên Bùi Lương, huyền thoại điền kinh Việt Nam, người đã tạo nên biết bao thế hệ vận động viên kiệt xuất. Từ sự tận tâm và triết lý rèn luyện của ông, Thu Hà tìm thấy nguồn cảm hứng, đồng thời được tiếp cận các bài tập bài bản, mở ra một hành trình hoàn toàn mới và đầy kỳ vọng.

Chỉ sau hai tuần tập theo giáo án của thầy, Thu Hà quyết định thử sức tại giải núi Bà Rá (Bình Phước). Kết quả vượt xa mong đợi: giành giải nhất hệ phong trào và lọt top 10 hệ tuyển. Thành tích ấy như cú hích tinh thần mạnh mẽ, giúp Thu Hà tự tin hơn, mở rộng mối quan hệ với các đàn anh, đàn chị trong giới chạy bộ, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý giá và nuôi dưỡng khát vọng chinh phục những thử thách lớn hơn.

Một điểm thú vị là chính HLV Bùi Lương cũng là tượng đài gắn bó với Tiền Phong Marathon suốt hàng chục năm, cả trên cương vị VĐV lẫn HLV. Bởi vậy, dù chưa từng dự giải, Thu Hà luôn có niềm hứng thú đặc biệt với sân chơi mang tính biểu tượng này. Cô từng mua BIB cho Tiền Phong Marathon 2024 (Phú Yên) và 2025 (Quảng Trị), nhưng vì công việc bận rộn, cả hai lần đều lỡ hẹn.

Khi biết tin Tiền Phong Half Marathon lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM, Thu Hà vừa bất ngờ vừa hào hứng. “Giải diễn ra gần Bình Phước, thuận tiện cho việc di chuyển, lại thuộc nhà tổ chức uy tín báo Tiền Phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, tất cả khiến tôi không thể chần chừ. Tôi đăng ký BIB ngay và chuẩn bị tâm thế bước vào thử thách mới với cảm giác thoải mái, tận hưởng cự ly 21km yêu thích”, Thu Hà chia sẻ.

Chạy bộ không đơn thuần là tranh đấu

Với Thu Hà, chạy bộ chưa bao giờ chỉ là chuyện thành tích hay so kè trên bảng xếp hạng. Đó là hành trình tìm kiếm chính mình, là cách cô lắng nghe cơ thể, nuôi dưỡng năng lượng sống và giữ cho tâm hồn cân bằng. Cô hiểu rằng mình chưa tích lũy đủ để theo đuổi full marathon, nên đã lựa chọn “tận hưởng” cự ly half marathon.

Chỉ trong vòng hai năm qua, Thu Hà đã tham gia hàng chục giải chạy trên khắp cả nước, từ 3km, 10km, 21km cho đến 42km, ở cự ly nào cũng để lại dấu ấn. Nhưng cự ly mà cô gắn bó nhất vẫn là 21km, nơi cô sở hữu “bộ sưu tập” danh hiệu nhiều đến mức… khó mà đếm hết.

Thế nhưng, điều đặc biệt ở Thu Hà là cô không đặt nặng mục tiêu một năm phải tham gia bao nhiêu giải, có bao nhiêu huy chương, không chạy theo con số hay thành tích cá nhân. Điều cô tìm kiếm là sự tiến bộ ổn định, tinh thần thoải mái và niềm vui trong từng bước chạy.

Không chỉ nổi bật nhờ thành tích, Thu Hà là gương mặt tạo ảnh hưởng trong cộng đồng chạy bộ. Cô luôn giữ sự thân thiện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người mới và lan tỏa đam mê luyện tập.

Bên cạnh đó, Thu Hà tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, từ cắt tóc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, cô luôn giữ cho mình nhịp sống lành mạnh, chứng minh rằng chạy bộ không chỉ mang lại sức khỏe mà còn nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, giúp cô lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

“Chạy bộ giúp Hà duy trì sức khỏe, tạo ra năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan. Những thành công trong thể thao cũng song hành với thành công trong công việc kinh doanh và các hoạt động xã hội khác”, Thu Hà bày tỏ.