Sức khỏe

Google News

Người đàn ông nhập viện với khúc cây xuyên vào thái dương

Vân Sơn
TPO - Người đàn ông nhập viện cấp cứu lúc giữa đêm trong tình trạng vùng thái dương bên trái bị một khúc cây đâm xuyên qua. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ chảy máu ồ ạt.

Ngày 25/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị thương tích khá hy hữu. Bệnh nhân là anh M.L.N. (35 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) được đưa vào viện cấp cứu lúc nửa đêm trong tình trạng vết thương ở thái dương bên trái rỉ máu, kèm dị vật là một một khúc cây đâm xuyên vào bên trong.

hinh-bn-khi-vao-vien2.png
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị dị vật đâm xuyên vào thái dương bên trái

Các bác sĩ ghi nhận vết thương chỉ khoảng 1cm nhưng nằm ở vị trí rất nguy hiểm, bởi nhánh cây chếch lên cung mày trái, đe dọa động mạch thái dương nông. Nếu tổn thương mạch máu có thể gây chảy máu dữ dội, khó kiểm soát, đe dọa tính mạng người bệnh.

Ngay trong đêm, ê kíp liên chuyên khoa khẩn trương hội chẩn và đưa bệnh nhân lên bàn mổ. Sau gây mê, các bác sĩ thám sát và phát hiện dị vật là một đoạn cây dài tới 6cm. Ngoài ra, nhiều mảnh dằm gỗ, lá cây cắm sâu trong mô mềm cũng được lấy ra triệt để. May mắn, dị vật dừng lại ở mô mềm, chưa kịp làm tổn thương xương sọ và thần kinh quan trọng.

BS.CKI. Phạm Ngọc Thái Sơn – Khoa Liên chuyên Khoa của bệnh viện cho biết, bệnh nhân thoát khỏi “cửa tử” nhờ được đưa đến viện kịp thời và xử trí đúng cách. Sau ca mổ, vết thương được làm sạch, khâu kín, bệnh nhân hồi phục nhanh. Sau 3 ngày theo dõi, sức khỏe của anh N. đã bình phục tốt. Được biết, trước đó anh N. đang tham gia giao thông thì bị tai nạn khiến nhánh cây đâm vào thái dương.

hinh-bs-tham-kham3.png
Sau phẫu thuật sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Bác sĩ Sơn cảnh báo: “Không ít ca chúng tôi tiếp nhận dị vật cắm sâu do tai nạn như mảnh gỗ, kính, kim loại… Nếu người bệnh tự ý rút ra, dị vật có thể làm rách mạch máu, gây chảy máu ồ ạt và tử vong nhanh chóng. Thậm chí có trường hợp dị vật chính là ‘nút chặn’ máu tạm thời. Việc xử trí thiếu hiểu biết chỉ khiến tình huống thêm nguy kịch”.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, khi bị dị vật đâm xuyên cơ thể, trong mọi tình huống, tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra. Việc rút sai cách có thể gây chảy máu ồ ạt hoặc làm tổn thương mạch máu, thần kinh. Người sơ cứu cần cố định dị vật tại chỗ bằng gạc hoặc vải sạch, giữ cho nạn nhân ở tư thế an toàn và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp chuyên môn.

Vân Sơn
#dị vật xuyên qua thái dương #phẫu thuật cấp cứu dị vật #chấn thương sọ mặt #tai nạn giao thông gây thương tích #khúc cây đâm xuyên sọ #cấp cứu chấn thương sọ mặt #bảo vệ mạch máu khi bị thương #hướng dẫn sơ cứu dị vật #nguy hiểm của dị vật trong y học #Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á

