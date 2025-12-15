Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 khai mạc trọng thể tại Hà Nội

Sáng 15/12/2025, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị vinh dự đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81.

Dự khai mạc Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh và đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội dồng dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Nghiêm, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân (CAND); Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương…

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Thực hiện chương trình công tác, hôm nay Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 để tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2025; tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt, triển khai 02 Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác tình báo và tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025, phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 trong lực lượng CAND.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm 2025, tình hình bên ngoài, bên trong bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, cũng gia tăng thách thức, áp lực đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân và các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế; lực lượng CAND với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", gương mẫu triển khai các chủ trương chiến lược của Đảng, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đã thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất đó là: "Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại của đất nước".

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục triển khai "Bộ tứ trụ cột" và 03 Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hàng loạt tư duy mới, đột phá nhằm đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, phấn đấu đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Bối cảnh đó vừa tạo những điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII với các mục tiêu, chỉ tiêu có tính chiến đấu rất cao nhằm tiếp tục nâng tầm các mặt công tác Công an, phấn đấu tạo ra dấu ấn, kỳ tích mới, đưa công tác Công an gia tăng đóng góp thực hiện mục tiêu chiến lược của Đảng "hoà bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân".

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 không chỉ nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm 2025, về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm; quán triệt, triển khai thực hiện 02 Quy định của Bộ Chính trị về công tác tình báo, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2026; cao hơn, có trọng trách hết sức vẻ vang, bàn các giải pháp để ngay từ năm 2026 lực lượng Công an đi nhanh, đi vững chắc, tạo nền móng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 có nội dung hết sức quan trọng. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng sự thật, nói thẳng, nói thật, nói hết, không nói lại thành tích, kết quả, tập trung chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp khắc phục, tháo gỡ. Phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp đề quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2026...