Phó tổng Thanh tra thường trực Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao

TPO - Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 4/11, Đảng ủy TAND tối cao công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy TAND tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố Quyết định số 15-QĐ/ĐU về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Báo Công lý.



Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Quảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; điều động, phân công, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao và chỉ định Bí thư Đảng ủy TAND tối cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Văn Quảng nhận trọng trách mới, đề nghị ông Quảng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới là Bí thư Đảng ủy TAND tối cao, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Quảng nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao đoàn kết, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt đổi mới trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác xây dựng ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tòa án nhân dân...

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị, điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.